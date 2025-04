Diputado Celedón exige verdad y justicia para pescadores artesanales: Confirman hallazgo de balsa salvavidas sin activar

Balsa de emergencia de lancha de pescadores desaparecidos fue encontrada cerrada, destrozada y si activar

La balsa de emergencia de la lancha Bruma, en la que viajaban siete pescadores desaparecidos de Coronel (Biobío), fue encontrada cerrada y sin activar, según confirmó este viernes el dirigente de los pescadores de Constitución, Erick Letelier. «Andan muchos comentarios que los pillaron, eso no es así. La balsa se encontró, está cerrada. Es terrible para la pesca artesanal, para sus familias», declaró a 24 Horas.

Letelier enfatizó que la búsqueda no se ha detenido, pero calificó la situación como devastadora. «Constitución está con muchas dudas y por eso me tomé la patudez de venir aquí. La búsqueda sigue, no ha parado, pero es terrible. Para mí es un dolor tremendo también. Le digo a la gente de Constitución que no pierda la esperanza», agregó.

Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación Gremial de Bacaladores del Maule, corroboró el estado de la balsa: «La última parte fue mostrarnos lo que sabíamos, que fue destrozada la balsa. Los muchachos no tuvieron el tiempo necesario siquiera para activarla». Estas declaraciones refuerzan las dudas sobre las circunstancias del naufragio.

Por su parte, el diputado Roberto Celedón se sumó a las exigencias de claridad, publicando en su cuenta X: “Fue hallada sin activar la balsa salvavidas de la embarcación Bruma. Exigimos TODA LA VERDAD Y TODA LA JUSTICIA para sus 7 tripulantes y familias ante esta tragedia que conmueve a toda nuestra región del Maule”.

Mientras tanto, el abogado de los familiares anunció una querella por homicidio, afirmando que los tripulantes «están fallecidos». La comunidad pesquera y autoridades locales reclaman acciones urgentes para esclarecer los hechos y apoyar a las familias afectadas.

El hallazgo ha conmocionado a la región, reavivando críticas sobre las condiciones de seguridad en la pesca artesanal. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas de la tragedia.