Director de la PDI asegura que no hay maras en Chile y cifra en más de 54 detenidos del Tren de Aragua

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, destacó el trabajo de la institución en el combate contra la delincuencia, y descartó la presencia de las “maras salvadoreñas” en el país.

Además, el alto mando de la PDI cifró en más de 54 detenidos pertenecientes a la organización criminal internacional conocida como el “Tren de Aragua”.

En entrevista en Estado Nacional, Muñoz, explicó que “hay varios grupos que se derivan de esta gran organización (el Tren de Aragua), estamos hablando de los Gallegos, los Orientales, los Valencianos, que han estado apareciendo y que tienen de una u otra forma vinculación en esta orgánica”.

En cuanto a esta esta banda criminal transnacional, afirmó que “tenemos más de 54 detenidos de esa organización y 171 es el total de personas que han sido puestas a disposición de los tribunales relacionadas con las operaciones (ilícitas)”.

Asimismo, precisó que existen 17 investigaciones en curso donde se encuentran potenciales blancos, quienes estarían aportando a los ilícitos de esta organización.

Director de la PDI descarta presencia de maras salvadoreñas

Posteriormente, el director de la PDI fue consultado por los rumores que surgieron a principio de año en el norte del país, donde se apuntaba a la presencia de las “maras salvadoreñas” instaladas en territorio nacional.

Al respecto, Muñoz fue enfático en descartar esta posibilidad, explicando que “lo descarto porque no tenemos ninguna información, no tenemos ninguna diligencia o investigación en curso respecto a maras”.

Además, “el jefe de la policía de El Salvador me dice que no hay maras en Chile, descarta también una declaración que habría hecho el vicepresidente del país en algún momento”, sostiene.

En tanto, sobre el aumento de la delincuencia en el país, el director aseveró que “en la última década sí se ha incrementado esas organizaciones criminales mucho más violentas, de otra envergadura”.

“Lo que yo pondría en valor aquí es que hemos estado a la altura de hacer una contención de estos delitos”, destacó.

Incluso, recalcó que “si pudimos impactar en el Cartel de Sinaloa que pretendió instalar operaciones en Chile, -de las que hay dos personas detenidas en el país-, es porque se hizo una operación conjunta, internacional, con otras policías”.

Por Jean Valencia

Fuente BioBioChile

