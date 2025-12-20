Eduardo Peralta celebrará su cumpleaños 67 con grandes invitados: Jorge Campos, Luana, Felo, Carmen Prieto y Cecilia Frigerio

Eduardo Peralta celebrará su cumpleaños 67 con Jorge Campos y grandes invitados

Este martes 23 de diciembre, el destacado trovador chileno Eduardo Peralta apagará 67 velitas en compañía de varios amigos y colegas músicos. A partir de las 20.00 horas, el Mesón Nerudiano se llenará de música y cariño para celebrar la vida del cantautor, guitarrista y payador santiaguino, quien además este 2025 cumplió 47 años de trayectoria artística.

Este concierto de cumpleaños contará con un invitado de lujo: el notable bajista y miembro histórico de Santiago del Nuevo Extremo, Jorge Campos. Ambos se conocen desde que compartían principios y convicciones durante el movimiento del Canto Nuevo, y luego grabaron dos discos en el que la presencia de Campos con su instrumento se hace notar: “Eduardo Peralta canta a Brassens” (1989) y “Trova libre” (1999). Justamente algunas canciones de estos discos -y otras inéditas- figurarán en el repertorio de este martes cumpleañero peraltiano.

“Eduardo es un músico muy completo, con un repertorio impresionante y con un aporte muy importante a la música popular chilena. Nos une una gran amistad y complicidad. Estoy feliz de acompañarlo con contrabajo y guitarra, es una sonoridad acústica bonita. Con eso vamos a celebrar su cumpleaños”, señala Jorge Campos, también pieza vital en los grupos Fulano y Congreso.

El piano de Luana Campos

Otra invitada al concierto será la joven pianista Luana Campos, hija de Jorge. En formato trío tocarán una canción de Eduardo y otra de Georges Brassens adaptada por el cantautor chileno. “Con Luana hemos estado varias ocasiones compartiendo escenario. Lo del concierto de Eduardo se presentó muy espontáneamente y va a ser hermoso estar con ella celebrando este cumpleaños”, agrega Campos, respecto de la participación de su hija, estudiante de piano en el Conservatorio de la Universidad Católica.

En la ocasión también habrá amigos y colegas de Eduardo que harán un saludo musical: el cantautor Felo, la actriz y compositora Carmen Prieto, la cantante lírica Cecilia Frigerio y otras grandes sorpresas musicales.

Las entradas para este último concierto del año de Eduardo tienen un valor de $10.000 (entrada grupal de 4 tickets por $36.000) y se pueden adquirir a través de Portaltickets en este link.

El 2026 parte con Gabriela

Eduardo Peralta iniciará el 2026 con un nuevo saludo musical en homenaje a los 80 años de la entrega del Premio Nobel a Gabriela Mistral. El lunes 5 de enero, a las 17.00 horas, el trovador se presentará con Carmen Prieto en la Casa Central de la UTEM (Dieciocho 161) en la inauguración del Patio Gabriela Mistral, un significativo hito académico y cultural dedicado a la poeta. La actividad es gratuita y se debe confirmar la asistencia al mail [email protected].

Contactos Eduardo Peralta:

Facebook

Instagram

Email: [email protected]