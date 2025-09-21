Eduardo Peralta y Catalina Claro unen sus voces en concierto por la paz: La cita es el 23 de septiembre en El Mesón Nerudiano

Mujeres por la Paz – Chile Conmemora el Día Internacional de la Paz con Concierto de Eduardo Peralta y Catalina Claro

Santiago, Chile – En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Paz, establecido por las Naciones Unidas, la organización Mujeres por la Paz – Chile ((Women Wage Peace-WWP-Chile)) anuncia un concierto especial. El evento, que se llevará a cabo el martes 23 de septiembre de 2025 a las 20:00 horas en El Mesón Nerudiano (Recoleta, Dominica 35), busca ser un llamado activo a la no violencia y al cese de los conflictos bélicos a través del poder universal de la música.

El concierto contará con las destacadas participaciones de dos pilares de la música chilena: el cantautor y payador Eduardo Peralta, emblemática figura del movimiento Canto Nuevo, y la compositora e intérprete Catalina Claro. Peralta es reconocido por su maestría en fusionar la trova con la poesía y la canción popular, mientras que Claro, concertista de piano, tiene una vasta trayectoria internacional componiendo para cine y teatro y presentándose en escenarios de todo el mundo.

La velada artística no solo será una celebración cultural de alto nivel, sino también un acto con profundo significado. Su objetivo es aportar «un grano de arena a la construcción de un mundo más pacífico y sostenible», resonando con el mensaje global .

El evento tendrá una proyección que traspasa las fronteras nacionales, ya que será difundido internacionalmente por la ONG Live Peace (Vive la Paz). Esto permitirá que el llamado a la paz y la reconciliación generado en Santiago llegue a una audiencia global, amplificando el impacto del mensaje y demostrando cómo el arte puede servir como un puente poderoso para unir comunidades.

Mujeres por la Paz – Chile extiende una cordial invitación a la prensa y al público general a ser partícipes de este encuentro único. La cita es para el 23 de septiembre a las 20:00 horas en El Mesón Nerudiano, un espacio que promete brindar el ambiente íntimo y reflexivo que merece una noche dedicada a la esperanza y a la construcción de la paz a través de la música.

Las entradas se pueden obtener en PortalTickets