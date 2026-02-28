EE.UU. e Israel lanzan ataques contra Irán y elevan la tensión mundial: Teherán acusa violación al derecho internacional

«EE.UU. e Israel lanzan ofensiva ‘Furia Épica’ contra Irán: Un ataque israelí asesina a más de 50 alumnas de una escuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado el inicio de una operación militar «masiva y continua» contra Irán, denominada «Furia Épica», con el objetivo declarado de «aniquilar» al régimen de los ayatolás y garantizar que «no consiga el arma nuclear». Según informa RTVE, el mandatario republicano aseguró en su red Truth Social que «nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní». El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respaldó la ofensiva —que Israel ha denominado «Rugido del León»— advirtiendo que «el régimen terrorista asesino no debe armarse con armas nucleares que le permitan amenazar a toda la humanidad». Fuentes diplomáticas iraníes, según RTVE Noticias, señalaron que el líder supremo, Alí Jamenei, «está vivo», ya que no se encontraba en su residencia de Teherán, que fue alcanzada por los bombardeos.

En respuesta a la ofensiva, Irán ha lanzado oleadas de misiles contra territorio israelí y contra bases estadounidenses en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin, según confirmó nuestra corresponsal en Irán, Catalina Gómez Ángel, desde Cracovia para France 24.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtieron que «todas las bases del Estado hebreo y de EE.UU. han sido atacadas» y que la operación «continuará hasta que el enemigo sea derrotado decisivamente». El Ministerio de Defensa emiratí confirmó a través de un comunicado que sus defensas aéreas interceptaron varios misiles, aunque la caída de metralla en una zona residencial de Abu Dabi causó la muerte de una persona de nacionalidad asiática, calificando el ataque como «una peligrosa escalada y una flagrante violación de la soberanía nacional».

Mientras se desarrollaba la ofensiva militar, un bombardeo israelí alcanzó una escuela primaria femenina en la localidad de Minab, al sur de Irán, causando la muerte de al menos 51 estudiantes y dejando otras 60 heridas de diversa gravedad, según confirmó el gobernador del distrito a la agencia iraní Mehr, en información difundida por RT.

El edificio quedó «completamente destruido» y aún hay alumnas atrapadas entre los escombros, mientras medios locales difunden imágenes del impacto en el centro educativo. El ataque contra la escuela se suma a los bombardeos contra instalaciones gubernamentales clave en Teherán y los centros nucleares de Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah, en el marco de la campaña declarada por Washington y Tel Aviv para «eliminar la amenaza nuclear» iraní.

Israel ha declarado el estado de emergencia por 48 horas, con el espacio aéreo cerrado y la población movilizada hacia búnkeres tras la activación de alarmas en Tel Aviv, Jerusalén y Haifa, donde un misil impactó contra un edificio causando al menos un herido, según reporta RTVE. El portavoz de la Aviación Civil de Irán, Mayid Ajavan, anunció a través de la agencia IRNA el cierre del espacio aéreo persa durante seis horas, mientras la organización Netblocks informó de un «apagón de internet casi total» que ha dejado al país con una conectividad del 4% respecto a los niveles normales.

En Teherán se viven momentos de incertidumbre, con padres recogiendo niños de las escuelas y largas colas en los cajeros automáticos para sacar dinero en efectivo, según testigos presenciales.

La ofensiva se produce apenas dos días después de que Irán y Estados Unidos concluyeran en Ginebra una tercera ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, con una nueva cita prevista para la próxima semana en Viena, según informa France 24. Fuentes mediadoras señalaron que, aunque se registraron «avances técnicos», persistían diferencias sustanciales en torno al nivel de enriquecimiento de uranio y el levantamiento de sanciones.

Trump lanzó un mensaje directo al pueblo iraní: «La hora de vuestra libertad está al alcance de vuestras manos. Cuando hayamos terminado, tomad el Gobierno. Esta será probablemente vuestra única oportunidad en generaciones». Por su parte, Netanyahu aseguró que «nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos», mientras la Guardia Revolucionaria promete «vengarse y dar una respuesta contundente contra el régimen sionista».

Irán acusa: “El enemigo criminal volvió a violar el derecho internacional”

Por su parte, Irán condenó los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel, acusando de violar el derecho internacional y significando una agresión a la soberanía de la nación que supone una peligrosa escalada del conflicto en la región. El Ministerio del Interior iraní en un comunicado compartido en la radiodifusora estatal de dicho país, señaló: “El enemigo criminal volvió a violar el derecho internacional y cometió una agresión contra nuestra querida patria durante las negociaciones”.

