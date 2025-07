El asilo que reúne a Allende, Pinochet y Lucía en clave de humor negro

“El asilo contra la opresión” aborda una ficticia relación de amistad entre Salvador Allende, Augusto Pinochet, Lucía Hiriart e incluso Juan Gabriel, en una casa de reposo donde abunda el absurdo, el kitsch y la música. La obra, escrita por Alejandra Matus y dirigida por Los Contadores Auditores, vuelve a GAM con una breve temporada entre el 24 y 27 de julio.

Una ficción de humor negro que une a Salvador Allende, Augusto Pinochet y Lucía Hiriart en un particular asilo de ancianos ultrasecreto en Miami, donde han recibido un suero experimental que los vuelve inmortales por un acuerdo entre los servicios de inteligencia de Chile, Rusia y Estados Unidos.



Así se va tejiendo la trama en “El asilo contra la opresión”, la primera dramaturgia de la periodista Alejandra Matus, quien tiene una galardonada carrera en investigación y publicaciones como “El libro negro de la justicia chilena” y “Doña Lucía”. El montaje se estrenó a tablero vuelto en 2023 en GAM y en esta oportunidad vuelve por una breve temporada.



“Esta es una obra que está impregnada por develar cosas que en la antigua política no se miraban, como la perspectiva de género. Es una comedia que a través del humor toca temas duros y difíciles. Espero que la incomodidad que el público pueda sentir, sirva para reflexionar y empujar el proceso de memoria y sacar debajo de la alfombra cosas de las que no nos hemos atrevido a hablar», explica Matus.



Con toques de musical, el kitsch y el absurdo, la pieza cuenta con la dirección de la consagrada dupla de Los Contadores Auditores (Juan Andrés Rivera y Felipe Olivares) y un elenco de experimentados actores: Carlos Donoso en el papel de Pinochet, Jaime Omeñaca como Salvador Allende, y la actriz y comediante Natalia Valdebenito, en el rol de Lucía Hiriart. Los tres interactúan con agentes de inteligencia internacionales, coristas del Bim Bam Bum, enfermeras y hasta el mítico cantante Juan Gabriel.



“Nos interesa revisitar esta parte de la historia de Chile desde el humor, sin faltar el respeto y sin quitarle el sufrimiento y el dolor que esto causó. La reflexión que se hace en las comedias es tan importante como se hace en la tragedia. Han pasado más de 50 años y queremos refrescar al espectador del antiguo color sepia”, dicen los directores Felipe Olivares y Juan Andrés Rivera.



Alojados en este asilo, Allende y Pinochet entablan algo parecido a una amistad gracias a la amnesia del primero. Sin embargo, la coexistencia pacífica que han logrado los residentes se ve interrumpida por la llegada de una inesperada paciente que se transformará en una amenaza para todos.



Con una estética inspirada en un Miami beach tropical, colores rosado, verdes y amarillos, guayaberas, piñas y martinis matizan la sátira que protagonizan los trece artistas en escena y que contrasta con un oscuro pasado. Así, veremos a una Lucía Hiriart en abrigo de piel y anteojos angulosos como una diva decadente atrapada en la obsesión por rejuvenecer.



“Es un personaje súper difícil. Tuve que desafiar el lado oscuro que todos tenemos”, comenta Valdebenito, y agrega: “La risa siempre es un bálsamo, y el público sentirá incluso pudor al ver alguna escena que podría llegar a ser un sacrilegio. Es necesario hacer memoria, y a través de la comedia también se puede”.



En esta coproducción GAM, Teatro Biobío y Fundación Teatro a Mil, también forman parte del elenco Carmen Disa Gutiérrez, Tatiana Molina, Germán Pinilla, Camila Le-Bert, Juan Pablo Larenas, Carla Casali, Handra Huequemán, Carlos Pacha Medina, Paula Magné Palacios y Francisca Ortiz.

24 al 27 Jul

Ju y Vi— 19.30 h. Sá — 17 y 19:30 h. Do — 18.30 h.