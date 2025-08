El clamor de una madre que exige justicia tras negligencia médica de hijo en Ejército: El caso de Marcelo Huincahue Silva

#Transplanteparamarcelo #elejercitoDebeResponder #ExijoJusticia #QueNoLePaseAotro #periodistasdeverdad #abogados #paratii #chile #mediosporlaverdad #noticias #noticiastiktok #Noticias #chile Mi intención no es dañar al Ejército. Mi lucha es por justicia, por Salud vitalicia por Transplante . Mi hijo fue víctima de una grave negligencia médica y abuso de poder gravisimas, durante su servicio militar. No lo ayudaron. Se burlaron de él. No lo llevaron a una Urgencia con Especialistas, por meses pidió ayuda su cuerpo no daba Más. No le creyeron. Y hoy vive con las consecuencias. Esto no puede volver a pasar en Chile. Por culpa de personas negligentes, insensibles y abusivas… se arruinó una vida. Y aunque estas personas actuaron mal, fue dentro de la institución. Y es el Ejército quien debe responder por quienes actuaron sin ética ni humanidad. Esto no es contra una institución. Es por un hijo. Es por todos. Es por justicia Transplante y Salud digna. Necesito ser escuchada necesito tu Voz tu ayuda etiquetando a medios de comunicación @meganoticiascl @T13 @Noticias Chile 🇨🇱 y @CHILEVIRAL.Ai🇨🇱