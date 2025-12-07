El “Colectivo Cantores que Reflexionan” regresa a Sala Master para rendir homenaje a referentes del canto popular de Chile

Concierto del Colectivo “Cantores que Reflexionan”

Desde su fundación, hace ya 11 años, parte importante del trabajo musical del “Colectivo Cantores que Reflexionan” ha estado dedicado a relevar la obra de los máximos referentes de la música popular de Chile, incorporando en sus repertorios arreglos musicales y vocales para canciones de Violeta Parra, Víctor Jara y Patricio Manns, entre otros autores, y también temas de creación propia, “desde un principio, el grupo se plantea esta necesidad de juntarnos y cantar, porque hay cosas que decir, hay que cosas que pasan en nuestro país, que le pasan a la gente común y corriente, a la gente sencilla, a la gente del pueblo, a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes… cosas que hay que contarlas, que hay que decirlas, y muchos de nuestros cantores populares han escrito y han compuesto sobre estos temas, y nosotros los comenzamos a recoger, a versionar con nuestro estilo… y con el tiempo también fueron surgiendo nuevas composiciones, principalmente de Leoncio Faúndez, Director musical del grupo”, señala Miguel Ángel Rozas, integrante de la agrupación.

El Colectivo nació bajo el alero de las “Mil Guitarras para Víctor Jara”, homenaje colectivo que desde el año 2013 se organiza en memoria de uno de los más grandes referentes del canto chileno e iberoamericano. Actualmente, la agrupación está formada por cantoras y cantores populares autodidactas, y por músicos profesionales, “la gracia de este colectivo es que recoge un diverso mundo social, de gente que se pone al servicio de la música y lo trata de hacer lo mejor posible. Ése es el espíritu que nos mueve y que en un principio fue como una extensión del ‘Mil guitarras’. Nosotros tocábamos las canciones del Víctor en los mismos tonos de él, de la Violeta, de Rolando (Alarcón), y en un momento dado se produjo un salto, una inflexión, donde no solamente comenzamos a hacer arreglos a las versiones que teníamos, adecuándolas a nuestras tonalidades y a nuestro sello que es bastante coral, sino que también comenzamos a crear”, declara el director musical del grupo, Leoncio Faúndez.

Mantener viva la memoria de los cantores populares, la lucha por las reivindicaciones sociales y las causas de derechos humanos, son otros de los tópicos que la agrupación sostiene como bandera, “lo que confluye en nuestro Colectivo es la identidad y el sentido de denuncia… ese profundo trabajo de identidad y de hacer un rescate de la música chilena y Latinoamericana, pero también de aquellos cantores que denuncian y que hacen una lectura crítica de la realidad”, sostiene Pamela Ramírez, cantora y una de las fundadoras del conjunto.

En el concierto que se realizará el miércoles 10 de diciembre a las 19:30 horas, en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, se estrenará un arreglo musical con fragmentos de 6 canciones de Patricio Manns elegidas en conversación grupal. “Quisimos otorgarle nuestro sello coral, matizado con interludios vocales e instrumentales que le dan un relato de coherencia y unidad. Para mí Patricio Manns es un faro poético musical, que nos alumbra siempre al resguardo del seguir creando al lado de nuestro pueblo”, manifiesta Faúndez.

El repertorio del concierto incluirá homenajes al Gitano Rodríguez, con la versión de la canción “Valparaíso”, a Violeta Parra, con arreglos para los temas “El gavilán” y “En los jardines humanos”, reunidos en la composición musical titulada “Violeta Rebelde”, y la interpretación de “Nuestro Cobre” junto a Eduardo Yáñez, referente del canto nacional y autor de este tema que forma parte del ideario musical y político de Chile.

Las entradas para el concierto del “Colectivo Cantores que Reflexionan” se pueden adquirir a través de PortalTickets.