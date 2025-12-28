“El comunismo es su palabra mágica”: periodista de política internacional desmonta el discurso de la ultraderecha

La periodista Natalia Pettinari desmonta el uso instrumental del «comunismo» por la ultraderecha

La periodista argentina especializada en Política Internacional, Natalia Pettinari, con más de 30 años de trayectoria, analiza con crudeza el discurso de la ultraderecha sobre el «comunismo». En un video que ha captado gran atención, Pettinari afirma que «el comunismo es el mejor aliado de la ultraderecha», revelando el uso estratégico de este término.

Petinari explica que, cuando la ultraderecha habla de comunismo, «no habla de Marx, habla de todo lo que desafía su poder económico y cultural». Señala que hoy existen pocos países que se autodenominen comunistas, y ninguno representa una amenaza global real, mientras que otros regímenes a los que se suele señalar son simplemente autoritarios.

La periodista desmitifica la presencia de partidos comunistas en el mundo, describiéndolos como legales, pequeños, adaptados al sistema y sin gran poder real. «No son células maléficas ni conspiranoicas», sostiene, subrayando que la ultraderecha necesita un enemigo y ha convertido al «comunismo» en su palabra mágica para generarlo.

“Y todo lo que ésta aborrece es comunismo. Educación pública, impuestos progresivos, salud universal, regulación ambiental, derechos humanos, vivienda digna, feminismo, matrimonio igualitario, derechos laborales, cambio climático, justicia social, subvenciones en cultura. Entonces pensemos, si todo lo que busca justicia es comunismo, entonces el problema no es el comunismo, el problema es la justicia”, señala la periodista.

Petinari detalla que, para este discurso, «todo lo que aborrece es comunismo«: educación pública, salud universal, feminismo, derechos laborales, justicia social o acción climática. Así, la etiqueta se aplica a cualquier política que busque equidad. «Si todo lo que busca justicia es comunismo, entonces el problema no es el comunismo, el problema es la justicia«, reflexiona.

La conclusión de Pettinari es contundente: «Comunista ya no es una ideología, es una etiqueta para callarte». Advierte que este mecanismo busca anular el debate y reemplazar la política por el miedo, defendiendo no la libertad, sino el privilegio. En Chile, por largo tiempo se viene implementando y que en el marco de las elecciones presidenciales fue patente, así como el término «octubrista», la nueva consigna que acompañan.

Para comprender su análisis completo, se invita a ver el video viral.

Ver video de Natalia Pettinari (Instagram)