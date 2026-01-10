El concierto de Manu Chao que resonó en todo el Wallmapu: ¿Dónde está Julia Chuñil? y libertad a los presos políticos mapuche

Manu Chao entrelaza música y lucha en el corazón del Gulumapu: su gira se transforma en un eco de las causas sociales y ambientales

En Temuco, la música de Manu Chao no fue el principio, sino la respuesta. Primero llegaron las voces del Gulumapu: un hijo pidiendo verdad por su madre desaparecida, comunidades alzando su voz por la libertad de los presos políticos mapuche. Sobre ese suelo de lucha y dignidad, solo entonces, comenzaron a sonar los acordes.

Imagen: Concierto de Manu Chao en Temuco, 9 de enero 2026. Fotografía: Carlos Gutiérrez.

Manu Chao ha regresado. No es un regreso cualquiera, sino un reencuentro sentido con Chile y el Gulumapu, el territorio ancestral mapuche. Lo hace con una propuesta íntima y ultra acústica, pero cargada con la misma potencia de su compromiso inquebrantable: aquel que siempre ha tendido puentes entre los acordes y las causas justas. Su vínculo con estas tierras trasciende lo musical para convertirse en un diálogo profundo con su memoria, sus luchas y su cultura vibrante.

Su gira, que abarca Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia y Castro-Chiloé, es más que una serie de conciertos. Es una inmersión silenciosa y auténtica lejos de los focos comerciales, así, Manu Chao se adentra en los territorios, tejiendo lazos con comunidades y actores que defienden los derechos humanos y la naturaleza.

Tras su presentación en Valdivia el 06 de enero, visitó Coñaripe, compartiendo música y escuchando las voces de la defensa del territorio y las comunidades. Allí se reunió con defensores de derechos humanos, defensores de la naturaleza y miembros y dirigentes de organizaciones mapuche.

Posteriormente, la noche del 9 de enero en Temuco encapsuló la esencia de esta visita. Antes de que empezara la música, el escenario del Centro de Eventos Casa Vieja (Padre Las Casas – Temuco. Camino Licanco), se transformó en un espacio por la justicia.

En la pantalla del recinto, asomaban videos de Julia Chuñil, luego, asomó sobre el escenario Pablo San Martín, hijo de esta mujer mapuche desaparecida, quien tomó el micrófono delante de un lienzo que pedía “Verdad y justicia”, cuya voz quebró el aire para exigir la remoción de la fiscal a cargo de la investigación, expresando la angustia y la desconfianza de su familia. El público, conmovido, coreó al unísono: “¿Dónde está Julia Chuñil?”.

Hijo de Julia Chuñil interviene en concierto de Manu Chao en Temuco, exigiendo verdad y justicia. pic.twitter.com/GZpdNBg2RJ — Minga Ancestral (@mingaancestral) January 10, 2026

Inmediatamente, otros lienzos desplegaron un nuevo clamor: “Liberar, liberar al mapuche por luchar”. La vocera Pilar Curillán tomó la palabra para visibilizar la militarización en Wallmapu, así como la situación de los presos políticos mapuche, nombrando a Pelentaro Lleitul, Rafael Pichún y al lonko Juan Pichún, entre otros. El escenario se convirtió así en un altavoz urgente y colectivo, donde el arte cedió momentáneamente su lugar a la demanda de justicia y libertad.

Concierto de Manu Chao en Temuco – Padre Las Casas: "liberar, liberar al mapuche por luchar". El clamor por la libertad de los presos políticos mapuche. pic.twitter.com/fYeBeHNtfv — Minga Ancestral (@mingaancestral) January 10, 2026

Solo entonces, con el peso emocional de esos testimonios flotando en el aire, comenzó el concierto. Acompañado por un grupo de músicos, Manu Chao hizo suya cada una de esas causas. Entre canción y canción, su voz se sumó al reclamo por Julia Chuñil y por la libertad de los presos políticos. Cerca de tres horas después, en un cierre simbólico y poderoso, alzó la bandera mapuche junto a la Weñülfe (el símbolo del guñelve o estrella de la mañana), uniendo su arte con la identidad y la resistencia del pueblo.

La noche terminó en una gran fiesta, pero una fiesta distinta. Estuvo cargada de la energía contagiosa y la humildad característica de Manu Chao, pero también de una conciencia compartida. Fue la celebración de un encuentro que confirmó, una vez más, que su música no solo suena: acompaña, amplifica y abraza las luchas de quienes defienden un mundo más digno.

