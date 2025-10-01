El cuarteto Matorral anuncia gira por el Reino Unido y nuevo single

El grupo de rock y pop independiente Matorral anuncia su regreso a los escenarios de Santiago, antes de emprender una ambiciosa gira por el Reino Unido en colaboración con la artista chileno-británica Naomi In Blue.



El premiado cuarteto, integrado por Felipe Cadenasso, Antonio Del Favero, Gonzalo Planet e Ítalo Arauz, acaba de registrar un nuevo sencillo en conjunto, con secciones grabadas entre el legendario estudio Abbey Road en Londres y el estudio Andes Empire en Santiago. El single se lanzará en plataformas digitales justo antes de que la banda vuele a Europa.

Concierto en Santiago y el “Acto Reflejo UK Tour 2025”

Previo a su aventura europea, Matorral se presentará en vivo en la Sala SCD Egaña el próximo jueves 2 de octubre a las 20:00 hrs. Será una oportunidad para el público santiaguino de escuchar su repertorio, enfocado en su reciente LP, Acto reflejo, que les valió una nominación a los Premios Pulsar.

La gira por el Reino Unido, titulada «Matorral & Naomi In Blue: Acto Reflejo UK Tour 2025», contempla presentaciones durante octubre y noviembre, incluyendo conciertos en Bristol, Londres y Brighton.

El grupo, reconocido por su capacidad de ampliar los límites de la canción pop desde la vereda independiente, será acompañado en la gira por Ian Taylor, ingeniero de sonido del estudio Abbey Road, sumando un alto estándar técnico a la propuesta.

Colaboración entre Chile e Inglaterra

La colaboración con Naomi In Blue añade un nuevo matiz al sonido de Matorral. Naomi, una promisoria figura del folk eléctrico en Inglaterra, ha sido elogiada por la BBC por su nuevo EP It Takes Time, descrito como “poderoso, crudo y desgarrador”.

«Nuestra música es una exploración constante que dentro del formato canción, rehuye la estandarización”, explicó Felipe Cadenasso. Esta gira y el nuevo sencillo reafirman el perfil internacional de Matorral y su constante búsqueda de innovación.



Fuente: Musicachilena.cl.

Imágenes: Facebook Matorral.

Gracias.