El día que Kast trató de fracasado a gobierno de Piñera y “el peor presidente de los últimos 30 años”: Hoy le quiere hacer un monumento

De “fracasado” a busto en La Moneda: La metamorfosis de Kast frente al legado de Piñera

El contraste no podría ser más nítido. En junio de 2021, desde los estudios de un programa de televisión, un enfático José Antonio Kast sentenciaba al entonces mandatario: “Este gobierno no tendrá ningún legado. El Presidente Piñera pasará a la historia como el peor Presidente de los últimos 30 años porque ha faltado a su palabra una y otra vez”. Esa declaración en Mesa Central, resaltado por el propio político en su cuenta X, coronaba años de una oposición visceral, donde el líder republicano no ahorró calificativos.

Tras la Cuenta Pública de ese mismo año, Kast amplió su crítica: “Este Gobierno fracasó hace mucho tiempo y fracasó porque pese a ser elegido por una mayoría de chilenos que creyeron en sus promesas y compromisos, decidió faltar a cada una de esas promesas”, acusándolo además de haber “defraudado completamente a los chilenos” y de haberse plegado a las ideas de sus “adversarios”.

Esa postura de línea dura no era nueva. Ya en la campaña presidencial de 2017, Kast había sembrado desconfianza sobre la figura de Piñera, declarando a 24 Horas TVN que “Sebastián Piñera es un candidato que genera muchas dudas”.

Su crítica iba más allá de la gestión y tocaba fibras ideológicas profundas, como cuando en 2021 vinculó su rechazo a cualquier alianza con fuerzas que apoyaran el matrimonio igualitario, estableciendo una clara línea divisoria con el expresidente, quien finalmente promulgó esa ley. Para Kast, el gobierno de Piñera era la antítesis de la “convicción” que él pregonaba.

La metamorfosis de Kast sobre Sebastián Piñera

Sin embargo, la muerte de Piñera en 2024 y la propia elección de Kast a la presidencia en 2025 operaron un cambio discursivo radical. El 22 de diciembre de 2025, el entonces presidente electo confirmó a T13 y Radio Agricultura un gesto simbólico de gran peso: “cualquier presidente que no tenga su cuadro cuando corresponda, o que no tenga su busto cuando corresponda, lo va a tener”, anunciando así la instalación de un busto de Piñera en la Galería de los Presidentes de La Moneda, un reclamo que sectores de la derecha tradicional habían hecho al gobierno de Gabriel Boric.

Este viraje culminó en una reflexión conmemorativa por el segundo aniversario del fallecimiento del expresidente. Desde su oficina en Las Condes, y destacado por Radio Pauta, Kast adoptó un tono conciliador y orientado al futuro: “Nosotros estamos mirando hacia el futuro. Hemos reconocido cosas positivas que se realizaron durante el Gobierno de Sebastián Piñera. Hemos dejado atrás la diferencia, porque hoy día buscamos las cosas que nos unen”. Agregó que, en política, las diferencias son legítimas, pero abogó por una “oposición constructiva” y que en un aniversario así, uno “recuerda las cosas positivas”.