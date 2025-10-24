El Festival Internacional del Cómic de Santiago (FIC Santiago 2025), celebra su 14ª edición gratuita con estrellas de Marvel, DC y la historieta chilena

El Festival Internacional del Cómic de Santiago (FIC Santiago 2025), el evento más importante de la historieta chilena, invita a su 14ª versión, que se realiza desde hoy viernes 24, y hasta este domingo 26 de octubre, con entrada gratuita. Consolidado como un punto de encuentro esencial para la industria creativa latinoamericana, la cita se realizará nuevamente en la sede San Joaquín del Instituto Profesional y CFT Santo Tomás, con el patrocinio del Área de Comunicación y Diseño.



Durante tres días, el público podrá interactuar con 60 artistas y más de 35 editoriales de Chile, Argentina, Brasil y Colombia, disfrutando de charlas, talleres y lanzamientos exclusivos.

Un cartel estelar: Dibujantes de Marvel y DC Comics e invitados nacionales de alto nivel

El FIC Santiago 2025 destaca por la calidad de sus invitados, reuniendo a maestros del cómic chileno con figuras que publican para las editoriales más prestigiosas del mundo. Entre los invitados Internacionales figuran el argentino Luciano Vecchio (Ilustrador de Spider-Verse Vs Venomverse y Uncanny X-Men), los brasileños Rogê Antonio (artista de Deadpool, She-Hulk y Symbiote Spider-Man), Geraldo Borges (Wolverine, Batman y Robin), y Diógenes Neves (Superman, Green Arrow y Justice League), y el colombiano Yen Nitro, colorista de Marvel Comics.

La delegación chilena incluye a figuras clave de la industria, desde la época de oro hasta las nuevas generaciones. Algunos de estos destacados protagonistas son Amancay Nahuelpan (dibujante de Batman y Justice League Dark), Nelson Dániel (Ilustrador de Dark X-Men y Marvel Zombies), Alan Robinson (con trabajos en Longshots, New Fantastic Four y Deadpool/Wolverine), Gonzalo Martínez (Mocha Dick), Catalina Crow (La Brujita Vampiro), Nikoru (Seres), y el maestro Germán Gabler.

Lanzamientos exclusivos y espacio familiar

El Festival también será el escenario para el lanzamiento de esperadas obras nacionales como “Futbolitas 2” de Kóte Carvajal y Claudio Muñoz, “Nao 2” de Diego “Thezo” Sanhueza y “La fábrica de juguetes usados” de Nelson Dániel.

El domingo 26 de octubre, el espacio FIC Kids ofrecerá actividades especiales para niños desde las 10:30 horas, incluyendo talleres, ilustraciones en vivo y un stand dedicado al ícono chileno Condorito, con material original de Pepo.

Christian González, productor general del Festival, afirmó: «FIC Santiago no es solo un evento, es una celebración del talento chileno y latinoamericano. Queremos que el público sienta que el cómic en Chile está más vivo que nunca”.

Coordenadas

Festival Internacional del Cómic de Santiago (FIC Santiago).

• El viernes 24 de octubre, el Festival funcionará exclusivamente con editoriales e invitados, mientras que el sábado 25 (de 10:00 a 19:00 horas) y domingo 26 de octubre (de 10:00 a 18:00 horas) abrirá sus puertas a todo el público, con más de 100 stands y una completa programación.

Sede San Joaquín del IP-CFT Santo Tomás, Vicuña Mackenna 4835 (Metro San Joaquín, Línea 5), Región Metropolitana.

Entrada gratuita.

Más información en Ficstgo.cl.



Fuente: G5noticias.cl.

Imágenes: Accioncomics.cl.

Gracias.



