“El fin al CAE es mucho más que una consigna”: Senadora Pascual sobre proyecto de financiamiento a la educación superior

Senadora Pascual sobre avance del proyecto para condonar deudas de educación superior y poner fin al CAE

La Cámara de Diputados aprobó con 80 votos a favor la primera tramitación del proyecto de Financiamiento a la Educación Superior (FES). La iniciativa, que beneficiaría a 1.277.000 personas, busca condonar las deudas educativas y reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) por un sistema de financiamiento 100% público.

Al respecto, la senadora Claudia Pascual, en entrevista con Radio Nuevo Mundo, calificó el avance como “sumamente importante”. Según detalló, el plan considera tres tipos de condonación “de manera transversal”: una condonación base para todos los deudores, otra mensual con tope del 8% de la renta para ingresos superiores a $500 mil, y una por pago anticipado con 25% de descuento. Pascual fue enfática al señalar que “el fin al CAE es mucho más que una consigna”, agregando que el proyecto “está bien encaminado porque resuelve en un sistema de financiamiento esta situación (…) que terminó siendo una mochila de costo en las arcas fiscales muy grandes”.

Radio Nuevo Mundo destaca que la senadora valoró el amplio respaldo transversal al proyecto, esperando que “sea un compromiso realmente serio con esos estudiantes y sus familias” y no solo una medida por “temas electorales”. El FES pone fin al mecanismo que generó un gasto público de US$9.000 millones al avalar deudas con la banca privada, transitando hacia un modelo donde el Estado transfiere los recursos directamente a las instituciones.

La entrevista en Radio Nuevo Mundo también abordó otros temas como el sistema de admisión escolar y la política electoral. Para conocer todos los detalles de la conversación con la senadora Claudia Pascual.

