El Franklin Beer Fest llega al Persa Víctor Manuel con entrada liberada, cerveza artesanal y música en vivo

El histórico Barrio Franklin se prepara para recibir uno de los eventos más esperados y refrescantes del verano: el Franklin Beer Fest. Esta fiesta comunitaria, epicentro de la cultura urbana y cervecera, se llevará a cabo con entrada liberada en el emblemático Persa Víctor Manuel.

El evento tendrá lugar el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero de 2026, desde las 11:00 hasta las 20:00 horas. La cita es en el Mercado San Isidro (San Isidro 2208), a solo pasos de la estación de Metro Bío Bío (Línea 6).

Un line-up de primer nivel

El festival no solo destaca por su oferta líquida, sino también por una potente parrilla programática que hará vibrar el galpón. Entre los artistas confirmados destacan Juanito Ayala, Juan Sativo y Cumbia a lo Maldito, además de bandas locales de cumbia y rock que encenderán el ambiente con ritmos bailables y energía barrial.

El Franklin Beer Fest busca poner en valor el trabajo de los productores independientes. Los asistentes podrán degustar una amplia variedad de estilos de cerveza artesanal, fomentando siempre el consumo responsable en un entorno seguro y familiar. La iniciativa forma parte de la gestión cultural del Persa Víctor Manuel, que busca activar el espacio público y brindar acceso gratuito a espectáculos de calidad.

Así, el festival se consolida como un punto de encuentro clave para las economías creativas, la gastronomía popular y la vida cultural que caracteriza al sector sur de Santiago.