El millonario banquete en Lo Barnechea para celebrar El Día del Funcionario: prosciutto, filete, caviar y DJ de lujo

Lo Barnechea: Millonario banquete caviar con fondos municipales

Radio Biobío expuso este sábado 16 de agosto que la Municipalidad de Lo Barnechea, liderada por el alcalde Felipe Alessandri, pretende gastar hasta $183 millones de fondos comunales en la celebración del «Día del Funcionario». Según la publicación, las bases de licitación –consultadas por BBCL Investiga– detallan un evento para 1.200 trabajadores con un menú gourmet y artistas de alto nivel, programado para octubre o noviembre.

La fuente precisa que la comuna exigió un centro de eventos exclusivo en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea o Huechuraba, según Radio Biobío. El recinto debe incluir espacio único para comida y baile, área de cóctel contigua, zona fumadores al aire libre, estacionamiento para 200 vehículos y aire acondicionado/calefacción. La jornada comenzaría a las 19:00 horas y se extendería hasta la madrugada.

El medio destacó que el municipio solicitó entretenimiento premium: un humorista «similar a Felipe Avello, Chiqui Aguayo o Luis Slimming» para una hora de show, un DJ «a la altura de DJ Kass» con música actualizada, un animador profesional y un fotógrafo que entregue las imágenes en pendrive. Además, se exigió una cabina fotográfica y un productor técnico en terreno durante todo el evento.

Respecto al menú, detalla el reportaje que el aperitivo incluiría blinis de caviar de salmón, brochetas de prosciutto y búfala, y pinchos de jamón serrano. Los «bocados calientes» contemplan gnocchi con queso azul, empanadas de camarón del Pacífico y brochetas de pollo thai. El plato principal ofrecería filete tournedó con papas endémicas, gambas a la peruana y opción vegana de «carpaccio de tomates».

La cobertura añade que Radio Biobío verificó en las bases el requerimiento de tres tragos por persona (vino, jugos, agua y bebidas), además de un bar nocturno con dos tragos fuertes adicionales. El postre incluiría crème brûlée de cedrón o mousse de jengibre, seguido de un «último servicio» con consomé de ave. Todo debía servirse con «garzones calificados, uniformados y de buena presencia», según cita textual.

Finalmente, el medio subrayó que una comisión municipal de tres funcionarios (de Compras Públicas y Comunicaciones) evaluará el cumplimiento de estas exigencias. Las bases se publicaron el 18 de julio en Mercado Público, priorizando proveedores que aseguren «experiencia y calidad» en eventos masivos con estándares de lujo financiados por recursos públicos.