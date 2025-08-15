El Museo Baburizza presenta la exposición fotográfica «Una mirada expandida», en Valparaíso

Durante tres meses se presentará gratuitamente en la Sala Extensión del Museo de Bellas Artes de Valparaíso. El acceso es liberado para las y los asistentes

Autor: El Ciudadano
Con la presencia de Javier Esnaola, seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Valparaíso, y de Rafael Torres, director del Museo Baburizza, el 13 de agosto se inauguró la exposición temporal “Una mirada expandida”, que reúne más de 70 obras de destacados fotógrafos y fotógrafas nacionales galardonados con el Premio Rodrigo Rojas de Negri entre 2007 y 2017.

En la muestra – que cuenta con la curadoría de Andrea Aguad -, es posible apreciar trabajos de Felipe Durán, Fabián España, Marco Fredes, Zaida González, Tomás Munita, Celeste Rojas, Alejandro Olivares, Cristóbal Olivares, Riki Portugueis y Nicolás Wormull. Las obras abarcan desde el fotorreportaje y la fotografía artística, hasta propuestas etnográficas y de autorrepresentación.

El Premio Rodrigo Rojas de Negri al talento joven en fotografía fue instaurado en 2007 por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en homenaje al joven fotógrafo, asesinado en 1986 durante la dictadura militar en Chile.

Andrea Aguad invitó a recorrer la diversidad de miradas presentes en la muestra. “Esta exposición reúne el trabajo de fotógrafas y fotógrafos que obtuvieron el reconocimiento en ese periodo. Incluye obras que abordan luchas sociopolíticas, temáticas medioambientales, autorrepresentación, exilio y desarraigo. Van a poder ver que la práctica fotográfica en Chile es muy diversa, y que el lenguaje fotográfico no es único, sino que se despliega en una gran variedad de formas”.

La actividad contó con la participación especial de alumnos y alumnas del Colegio Pablo Neruda de Valparaíso, establecimiento al cual asistió como estudiante Rodrigo Rojas de Negri. Actualmente el recinto educacional cuenta con un ensamble que honra le memoria del asesinado fotógrafo.

La exposición, financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, estará abierta al público hasta el 26 de octubre de 2025, en horario de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, en la Sala Extensión del Museo Baburizza, con entrada gratuita.

