El Otro Moreno debuta en vivo y con banda completa, este miércoles en Sala SCD Egaña

El Otro Moreno – proyecto solista del músico Patricio Contreras Moreno – invita a su primera presentación en Sala SCD Egaña, el próximo miércoles 24 de septiembre a las 20:00 horas. En la ocasión, la nueva promesa a la música cebolla nacional brindará un show íntimo en el que compartirá canciones de su esperado disco debut y además adelantará estrenos exclusivos e inéditos.

Para la presentación, El Otro Moreno se acompañará con banda completa, y no solo promete unir corazones, sino también nuevas voces y promesas de la balada nacional. Es en este contexto, el artista será teloneado por el canto de Ángel Gabriel & Las Blancas Palomas, además de ser acompañado por invitados sorpresa a lo largo del concierto, que se prepara bajo la dirección del joven músico y productor Cortesse, nominado al Premio Pulsar 2025 en la categoría Mejor Álbum de Música Romántica.

El evento comenzará con el estreno en vivo del nuevo sencillo, “Para siempre es para siempre”, una canción de pop rock nostálgico, con guitarras acústicas y matices nocturnos, que abre un nueva puerta en la propuesta sonora y estilística del artista. “Es una canción que habla de esa permanencia que uno busca cuando está enamorado, de lo que queremos que dure más allá del tiempo”, dice el cantautor.

Con la realización de este show, El Otro Moreno propone una manera distinta de celebrar septiembre: con música chilena íntima, nostálgica y cargada de identidad, en un escenario clave de la escena nacional como es la Sala SCD. Las entradas para ser testigos de este flamante debut se encuentran disponibles en Portaltickets.

Fuente: Musicachilena.cl.