El Partido Socialista se queda en la centroizquierda: Vodanovic asegura que privilegiarán alianza con el Socialismo Democrático en la elección de constituyentes

En medio de las tensiones que enfrenta el oficialismo para decidir si enfrentarán la próxima elección de consejeros constitucionales en una o dos listas, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, llamó a «no dramatizar» la posibilidad de no lograr un pacto electoral único entre los partidos que conforman el Gobierno, asegurando que esto no afectará la relación entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad al momento de gobernar.

La abogada ha manifestado en repetidas ocasiones su voluntad de construir una lista única que incluya a todas las fuerzas oficialistas, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Sin embargo, también ha reconocido que se trata de una alternativa poco probable dada la reticencia de la falange y del PPD a pactar con Apruebo Dignidad.

«Para tener un acuerdo entre la DC y el PC se requieren 12 voluntades, porque hay 12 fuerzas políticas distintas. Y veo difícil que un acuerdo así ocurra, porque veo que el PPD y la DC no están en posición de aquello, y dan razones que son atendibles», señaló la timonel socialista en entrevista con radio ADN.

«Hay que entender que la unidad del Gobierno, la unidad de la centroizquierda, en un proyecto político que es más largo, es necesario. Y cuando hablo de unidad, no hablo necesariamente de que sea una lista, la unidad va más allá», agregó.

Respecto a la coalición donde se inscribiría el Partido Socialista en caso de que se confirme la opción de ir en dos listas separadas, Vodanovic fue enfática en confirmar su compromiso con el Socialismo Democrático, asegurando que de lo contrario se desarmarían las coaliciones base del Gobierno.

«Si es que vamos en dos listas, iríamos con Socialismo Democrático. Es lo que corresponde (…) Hay dos proyectos políticos, el de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, y ambos confluyen en el Gobierno con distintas visiones. Por lo tanto, que existan dos listas, tal como dice la presidenta PPD, hay que desdramatizarlo, porque existen dos coaliciones».

“Lo de las dos listas puede ser, no lo descarto, porque veo difícil que 12 presidentes de partidos estén disponibles para esto. Pero si esto no ocurre, tendremos que ir con nuestras respectivas coaliciones, si no sería hacerle un daño enorme al Gobierno“, cerró.