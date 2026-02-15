El Pasaje, el café viñamarino que condena el genocidio en Gaza: “Aquí no hay espacio para el sionismo ni para la naturalización del exterminio de un pueblo”

Café viñamarino que desafía al sionismo: «La neutralidad es una forma de tomar partido»

Por Martina Mussiett

En la calle 9 Norte, en Viña del Mar, se encuentra la cafetería El Pasaje, conocida por sus cafés de especialidad, la música y las recomendaciones de libros. Al entrar, se percibe un espacio donde conviven libros de distintos temas, música de fondo y el café como punto de encuentro. Más allá de esa propuesta que reúne diversas expresiones en un mismo lugar, llama la atención un cuadro azul con una sandía que dice textualmente: “Este establecimiento condena el genocidio en Gaza”.

Detrás de esa decisión está Abbas Abi Raad, refugiado libanés que llegó a Chile en 1991 con apenas un año de edad y que hoy es el dueño de esta exitosa cafetería de la quinta región. “Colgar ese cuadro es un gesto mínimo y discreto frente a algo que no puede pasarse por alto: la injusticia y el genocidio que ocurre desde mucho antes de que este espacio existiera. En El Pasaje no hay espacio para el sionismo ni para la naturalización del exterminio de un pueblo”, afirma.

Abbas creció en Viña del Mar, es abogado y sobrevivió junto a su familia a la Guerra del Golfo. Esa experiencia hoy plasma la esencia de su local, donde el café y la lectura se convierten en una forma de contar historia y construir identidad. “El Pasaje es un café biográfico. Tiene la identidad de quienes lo trabajamos. El afiche del genocidio está ahí para visibilizar algo que compartimos. Una cafetería es una plaza pública. Un lugar de encuentro donde convergen personas”, señala.

En 2025, El Pasaje fue incluido entre las 36 mejores cafeterías de Chile en el ranking internacional The Best Coffee Shops. Durante la temporada de verano, el local se llena de turistas y veraneantes que llegan a la costa. En ese contexto, el cuadro no ha pasado desapercibido y ha despertado tanto reacciones positivas como críticas. “La gente lo comparte en redes, se acerca a conversar o a intercambiar algunas palabras sobre algo que, en temporada de descanso, pareciera quedar en pausa. Pero acá no. El genocidio no distingue temporadas ni sabe de vacaciones”.

Según su dueño, el café es uno de los pocos locales en Chile que ha adoptado una postura pública frente a la crisis humanitaria en Gaza. En Viña del Mar, asegura, no conoce otros negocios que hayan asumido una posición similar. “Hice una campaña para regalar los afiches y nadie los quiso. Si alguien quiere uno, se lo entregamos encantados. Lo único que puedo decir, fuerte y claro, es que a El Pasaje el sionismo no entra”.

Pero el origen de este cuadro está fuera de Chile, lejos de Viña del Mar. Surge en Madrid, a partir del movimiento Artistas con Palestina, integrado por más de 300 creadores españoles que comenzaron a difundir, a través de redes sociales, afiches en apoyo al pueblo palestino. La iniciativa se volvió viral y sus diseños han sido compartidos por más de 80 mil cuentas. En España, especialmente en Madrid, ya hay más de 300 afiches colgados en distintos comercios que condenan el genocidio.

En Chile, otras iniciativas también asumieron públicamente una postura frente al genocidio en Gaza. En octubre de 2025, en Pucón, Región de La Araucanía, al menos 20 locales comerciales expresaron su posición mediante mensajes visibles en sus espacios, trasladando el debate al ámbito cotidiano y comercial. La situación generó controversia y llevó a que la Comunidad Judía de Chile presentara denuncias ante tribunales y el SERNAC, argumentando que estas expresiones podían resultar discriminatorias. Desde los locales involucrados, en cambio, sostuvieron que se trataba de un gesto ético frente a una crisis humanitaria que trasciende fronteras y que también interpela a la sociedad chilena.

Pese a ello, el genocidio no se detiene. Más de 72.000 palestinos han sido asesinados desde el 7 de octubre de 2023, según cifras oficiales. Aunque rige un “alto al fuego” desde octubre de 2025, este ha sido vulnerado en más de 1.200 ocasiones, con 586 muertes adicionales, entre ellas más de 100 niños, de acuerdo con UNICEF. Diversos análisis advierten que, si se consideran también las muertes indirectas, el número real de víctimas podría ser considerablemente mayor

El Pasaje, a miles de kilómetros de Gaza, no se limita a las paredes del local. En 2025, durante la marcha del 11 de octubre en Santiago, también estuvo presente con lienzos en respaldo a Palestina. Para su creador, es una toma de posición frente a un escenario global en el que el silencio también tiene consecuencias. “Un café es un lugar para complicidades, acuerdos y conversación. Suerte quienes han vivido en la ilusión de la neutralidad. El mundo no es así. La neutralidad, muchas veces, es una forma de tomar partido sin decirlo”.