El Pinochet vampiro ya llegó a Chile: ¿Dónde ver «El Conde», la última película de Pablo Larraín?

Este jueves 7 de septiembre llegó a cines nacionales «El Conde», la última película de Pablo Larraín que retrata al dictador Augusto Pinochet como un vampiro de 200 años. La cinta será exhibida en algunas salas de cine antes de llegar a Netflix el 15 de septiembre.

Protagonizada por Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro, Paula Luchsinger, Marcial Tagle y Amparo Noguera, «El Conde» ha sido descrita como una «delirante» comedia negra de terror que muestra al dictador atormentado por la idea de que el mundo lo recuerde como un ladrón, por lo que decide morir.

«Llevo años imaginando a Pinochet como un vampiro, como un ser que no para de circular por la historia, por nuestro imaginario y por nuestras pesadillas. Los vampiros no mueren ni desaparecen, como tampoco lo hacen los crímenes ni los robos de un dictador que no conoció la justicia. La impunidad brutal que representa Pinochet debía ser encarada directamente, mostrándolo por primera vez de frente. Para eso, hemos utilizado el lenguaje de la sátira y farsa política», dijo Pablo Larraín sobre la cinta.

«El Conde» se encuentra participando en el Festival de Cine de Venecia, donde se espera que sea una de las cintas galardonadas en la ceremonia de premiación que tendrá lugar este sábado. En tanto, su estreno en Netflix está previsto para el 15 de septiembre. Sin embargo, ya puede ser vista en algunas salas de cine seleccionadas del país. A continuación te dejamos la lista: