El Rock pesado chileno de fiesta: Yajaira celebra 30 años con épico show en Teatro Roma

La banda chilena Yajaira, pioneros del rock pesado y psicodélico nacional, celebrará sus 30 años de trayectoria con un concierto aniversario de proporciones épicas. El hito está programado para el sábado 11 de octubre en el restaurado Teatro Roma (nº 236 de la calle San Diego, Santiago Centro), con un show de larga duración que promete ser histórico para la escena musical chilena.



El trío, referente del underground local desde 1995, ofrecerá un setlist con más de 30 canciones y contará con la participación de invitados especiales para repasar tres décadas de rock de raíz sabática.

Tres décadas de psicodelia

Fundada en 1995 por Samuel Maquieira, Miguel Montenegro y Sebastián Arce, Yajaira irrumpió con un sonido denso, espeso y expansivo en una escena dominada por el punk, el metal y el rock alternativo. Esta distintiva propuesta, heredada de una larga tradición de rock pesado, se ha mantenido vigente gracias a su impactante presencia en vivo y a una discografía fundamental.

Entre sus álbumes más destacados se encuentran La Ira de Dios (2002), Desolazión (2005) y Post Tenebras Lux (2017), este último con la colaboración del histórico productor estadounidense Jack Endino (Nirvana, Soundgarden). Tras el reciente lanzamiento de su octavo disco, “Epopeya” (2024), el grupo – que hoy incluye al baterista Rodrigo Millán – pausó su labor en estudio para dedicarse a este evento que además será grabado.

Miguel Montenegro, bajista y voz de la banda, compartió: “Ha sido un viaje alucinante y hemos visto cómo ha cambiado el mundo desde nuestros inicios en el siglo pasado. Esperamos que nuestro legado sirva para mantener viva la llama del rock pesado en esta parte del planeta”.



Yajaira también celebrará este cumpleaños con sendos recitales en Los Ángeles – Viernes 17 de octubre, en Riff Bar -, y en Concepción, el sábado 18 de Octubre, en Casa de la Musica, con los invitados The Polvos -. Las entradas para el show de Teatro Roma están disponibles a través de Portaltickets.