El sello Quemasucabeza presenta en exclusiva Retrovisor capítulo #4: El indie chileno tiene v4gin4 dentada

En un nuevo episodio del exclusivo podcast disfrutamos de una conversación llena de anécdotas y reflexiones con tres grandes exponentes de la música alternativa chilena: Chini.png, Planta Carnívora y Gabriela Arcos

El sello Quemasucabeza presenta en exclusiva Retrovisor capítulo #4: El indie chileno tiene v4gin4 dentada
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

“Faltan mujeres”. Se dijo muchas veces pensando en el panel del podcast. Hubo tantos debates al respecto. Las artistas del alternativo que se aparecen primero, llevan el doble o el triple del camino recorrido que muchas bandas de “chicos del indie” con reconocida presencia. Hacen otros estilos, tienen otras experiencias, comparten otras escenas.

Las que están en el mismo punto tampoco son reconocidas de la misma forma. Sumarlas no se siente parejo. Llenar cuota sólo por forzar inclusión no antoja justo con sus carreras ni artes.

La idea es hacerlo bien, no disfrazar una carencia como gesto inclusivo. Por eso se montó este comedor, con sillas propias, con sus particulares reglas e historias.

Así, ahora ya está disponible Retrovisor #4, un nuevo episodio del espacio, esta vez junto a María José Ayarza de Chini.png, Fabiola Alarcón – más conocida como Planta Carnívora -, y Gabriela Arcos. Desde el art-rock, el hip hop alternativo y el indiepop, estas mujeres cuentan recorridos, pudores, anécdotas y pasiones musicales. Sin apuro, sin incomodidad ni grandes comparaciones.

A veces no solo hay que sumar sillas, a veces es mejor hacer un nuevo almuerzo, e invitar otros comensales. Empezar por lo simple: reconocer que algo falta y que no todo entra a la fuerza.

Mira y escucha el cuarto capítulo de Retrovisor aquí

Relacionados

El Ciudadano

"Un tremendo logro en la política internacional de Chile": Corte en India otorgó denominación de origen al Pisco Chileno

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Reportan 1 muerto, 7 desaparecidos y 50 heridos en colegio de medicina por colisión de aeronave de Air India

Hace 2 meses
El Ciudadano

Entre religiones, fronteras y armas nucleares: la disputa que el mundo ignora entre India y Pakistán

Hace 3 meses
El Ciudadano

En Rusia se debate sobre la lucha contra el terrorismo en los medios de comunicación

Hace 2 meses
El Ciudadano

Embajador chino exhorta a India y Pakistán evitar el incremento de tensiones

Hace 3 meses
El Ciudadano

Furia en Cachemira: India ataca con misiles, Pakistán responde y crece el temor a una guerra nuclear

Hace 3 meses
El Ciudadano

India y Pakistán acuerdan un alto al fuego "con efecto inmediato"

Hace 3 meses
El Ciudadano

Etnociencia, reivindicando los saberes ancestrales

Hace 3 semanas
El Ciudadano

India lleva a cabo ataques en territorio pakistaní como parte de la 'Operación Sindoor'

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano