El sello Quemasucabeza presenta en exclusiva Retrovisor capítulo #4: El indie chileno tiene v4gin4 dentada

“Faltan mujeres”. Se dijo muchas veces pensando en el panel del podcast. Hubo tantos debates al respecto. Las artistas del alternativo que se aparecen primero, llevan el doble o el triple del camino recorrido que muchas bandas de “chicos del indie” con reconocida presencia. Hacen otros estilos, tienen otras experiencias, comparten otras escenas.



Las que están en el mismo punto tampoco son reconocidas de la misma forma. Sumarlas no se siente parejo. Llenar cuota sólo por forzar inclusión no antoja justo con sus carreras ni artes.



La idea es hacerlo bien, no disfrazar una carencia como gesto inclusivo. Por eso se montó este comedor, con sillas propias, con sus particulares reglas e historias.

Así, ahora ya está disponible Retrovisor #4, un nuevo episodio del espacio, esta vez junto a María José Ayarza de Chini.png, Fabiola Alarcón – más conocida como Planta Carnívora -, y Gabriela Arcos. Desde el art-rock, el hip hop alternativo y el indiepop, estas mujeres cuentan recorridos, pudores, anécdotas y pasiones musicales. Sin apuro, sin incomodidad ni grandes comparaciones.

A veces no solo hay que sumar sillas, a veces es mejor hacer un nuevo almuerzo, e invitar otros comensales. Empezar por lo simple: reconocer que algo falta y que no todo entra a la fuerza.



Mira y escucha el cuarto capítulo de Retrovisor aquí