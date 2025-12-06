El sentido mensaje ante intención de Kast de indultar a criminales y violadores de derechos humanos

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Siglo: «El sentido mensaje ante intención de Kast de indultar a criminales y violadores de derechos humanos»

Prensa el Siglo

Carmen Frei, Nelson Caucoto y Alicia Lira, entre otras personalidades, indicaron que propósito del candidato de la extrema derecha “representa un doloroso retroceso y una regresión grosera en la memoria histórica de nuestro país y en el respeto al derecho internacional de los derechos humanos, y representa, además, una afrenta directa a las víctimas y sus familias”.

“El Siglo”. Santiago. “La propuesta de indultar, liberar o intentar cualquiera otra forma que signifique impunidad y extraer de la justicia a quienes cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil-militar que nos afectó en el pasado reciente, y cuyos efectos perviven hasta la actualidad, representa un doloroso retroceso y una regresión grosera en la memoria histórica de nuestro país y en el respeto al derecho internacional de los derechos humanos, y representa, además, una afrenta directa a las víctimas y sus familias”.

Así lo indica en un párrafo el comunicado firmado por Carmen Frei, hija del expresidente Eduardo Frei Montalva, los abogados de derechos humanos Nelson Caucoto, Luciano Fouillioux y Francisco Ugas, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, Alonso Salinas, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y María Paz Ortega Frei, familiar del exmandatario.

La declaración surgió ante la posibilidad de que José Antonio Kast, candidato presidencial de la extrema derecha, de llegar a la presidencia, proceda a indultar a procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.

Las y los firmantes del documento destacaron que Chile está obligado por tratados internacionales y que “el respeto irrestricto a la dignidad humana debe ser garantizado por cualquier gobierno. Por ello, liberar o indultar a violadores de derechos humanos sería una regresión grosera en la memoria histórica de nuestro país” y enfatizaron que “los derechos humanos son universales e irrenunciables, y jamás pueden ser usados o instrumentalizados como un botín político”.

Se llamó “a todas y todos nuestros compatriotas a ser consecuentes con la defensa irrestricta de la democracia y los derechos humanos, rechazando cualquier intento de otorgar impunidad a quienes la justicia ha determinado culpables de crímenes atroces sean civiles o militares. El respeto a los derechos humanos y su fundamento esencial, la dignidad humana, jamás puede estar sujeto al debate ni a cálculos electorales”.

