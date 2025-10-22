El trío Stoned Jesus vuelve a Chile con su nuevo álbum «Songs to Sun»

La banda ucraniana Stoned Jesus, referente del stoner rock mundial, regresa a Chile. La cita será el próximo miércoles 29 de octubre en el Club Ámbar de Santiago, cuando el trío promete una velada cargada de potentes riffs, energía y la psicodelia característica de su sonido.



El grupo liderado por Igor Sydorenko llega para presentar su más reciente trabajo, «Songs to Sun«, lanzado en septiembre de 2025. Este álbum no solo inaugura una nueva trilogía creativa, sino que también revela la faceta más intensa y agresiva de la banda.

De «I’m the Mountain» a la nueva trilogía

Stoned Jesus nació el 2009 en la escena underground de Kiev, inspirado por el heavy rock de leyendas como Black Sabbath. Su ascenso internacional se consolidó el 2012, con la épica composición de 16 minutos “I’m the Mountain” (del álbum Seven Thunders Roar), considerada un himno del género, cuyo poder emocional ha resonado profundamente con miles de fanáticos.

La banda ha demostrado una constante capacidad de reinventar su sonido, combinando el poder del stoner rock con melodías envolventes, matices psicodélicos y elementos progresivos que añaden una profundidad abismal a sus composiciones.

El nuevo capítulo: «Songs to Sun»

Su sexto álbum de estudio, «Songs to Sun«, es más oscuro e introspectivo, punto de partida de una ambiciosa trilogía. Según Sydorenko, la producción será seguida el próximo 2026 por el proyecto introspectivo «Songs to Moon«. Finalmente, «Songs to Earth», previsto para el 2027, cerrará la serie con un enfoque más progresivo y expansivo.

«Songs to Sun» invita a un intenso viaje musical. El sencillo “Shadowland”, que cuenta con videoclip oficial, es un claro ejemplo de la propuesta: riffs demoledores, un bajo cargado de groove y la voz rasposa de Sydorenko, confirmando la vitalidad de Stoned Jesus.

La presentación en Club Ámbar es una cita imperdible para los seguidores del stoner, el doom y el rock progresivo. Las entradas pueden adquirirse en Passline.

Fuente: Zumbido.cl.

