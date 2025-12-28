El viral de Kast 2021 vs. 2025: del «reduciré sueldos a la mitad» a recibir más de 11 millones y declararlo «no debatido»

Kast y voltereta por sueldo presidencial: De la promesa de “rebajarlo a la mitad” en 2021 a declararlo “no debatido” con más de 11 millones a partir de marzo 2026

Una marcada discrepancia entre sus declaraciones de campaña de 2021 y su posición actual ha puesto al presidente electo, José Antonio Kast, en el centro de una polémica por el sueldo que percibirá como Jefe de Estado, el cual superará los 11 millones de pesos brutos mensuales a partir de marzo de 2026.

El contraste surge tras la decisión de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones (CFR), que fijó la nueva renta presidencial en $11.070.064 brutos, un monto significativamente superior al promedio que ha recibido el presidente Gabriel Boric. Frente a las consultas sobre este incremento y sus antiguas promesas de austeridad, Kast optó por desvincularse del compromiso específico y atribuir la decisión al marco legal.

En una entrevista con Canal 13, consultado directamente sobre el tema, el mandatario electo afirmó: «nosotros nunca hemos señalado lo que algunos han planteado. Nosotros no hemos debatido el monto del sueldo». Y añadió: «eso lo decidió el Congreso, es una norma legal», según consignó Tele13.

Esta postura contrasta radicalmente con sus declaraciones públicas durante su candidatura en 2021. Tras ser proclamado candidato en el cerro Ñielol de Temuco, Kast se comprometió a reducir su sueldo a la mitad como gesto de austeridad. El portal Elecciones Presidenciales Chile recogió en sus redes sociales que «durante su campaña anterior se había reportado que había dicho que lo rebajaría a la mitad como señal de austeridad».

En agosto de 2021, en sus propias redes sociales, Kast era enfático: proponía «gobernar con el ejemplo» y aseguraba que disminuiría las asignaciones de autoridades. Incluso, el 22 de agosto de 2021, en La Araucanía, aseguró textualmente: «si salgo electo presidente me voy a rebajar el sueldo a la mitad y vamos a reducir el sueldo de todas las autoridades. Todos tenemos que recuperar Chile», recordó el Diario USACH.

El medio Turno señaló que esta «postura choca directamente con sus promesas de campaña del 2021» y evidencia un patrón de «volteretas discursivas» que suelen justificarse en la ley o el Congreso.

La incoherencia también generó análisis y críticas del programa ContraPauta de El Ciudadano, con Axel Indey, quien analizó la situación,

Internacionalmente, el hecho también fue destacado. Latina Noticias difundió un video viral señalando que «El presidente electo, José Antonio Kast, ha sido cuestionado por un giro en su discurso respecto a la rebaja de su sueldo como mandatario».

La (in)evolución de su posición, desde una promesa concreta de rebaja a la mitad hasta la aceptación de un sueldo superior a los 11 millones declarándolo un tema «no debatido» y sujeto a norma legal, ilustra un debate recurrente sobre la coherencia entre las promesas de austeridad de campaña y las decisiones tomadas una vez obtenido el cargo.