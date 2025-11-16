Elecciones 2025: Primeros resultados  en el extranjero dan amplia ventaja a Jeannette Jara en diversos países

Votación chilena en el extranjero
Por undécima vez, los chilenos residentes en el extranjero ejercieron su derecho a sufragio. En Nueva Zelanda Marcelo Villarroel se convirtió en el primer chileno en emitir su voto para las elecciones de 2025. Las mesas en Auckland abrieron a las 08:00 y cerraron a las 16:00 horas local, dando inicio a una jornada que se extiende por 64 países.
Imagen portada: Marcelo Villarroel fue el primer chileno que ejerció su deber cívico en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda (Fotografía publicada por 24 Horas de TVN)
La Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, destacó el significativo crecimiento de la comunidad electoral en el exterior, comentando que “el padrón electoral respecto al año 2023 creció un 20%, esto es, tenemos en el exterior 160.935 electores hoy en día con la posibilidad de ejercer sufragio en 427 mesas de votación, ubicada en 119 locales, en 64 países del mundo”. Este incremento refleja la ampliación del derecho cívico para la diáspora chilena.
Marcelo Villarroel, quien vive hace 11 años en Nueva Zelanda, expresó su orgullo tras votar: «Orgulloso de ser chileno, primero, y de venir a votar, de cumplir mi deber cívico como siempre», consignó 24 Horas de TVN. Además, hizo un llamado a sus compatriotas: «Todo el mundo tiene que venir a votar, cumplir con su deber cívico, porque en nuestras manos está el destino de los próximos cuatro años de nuestro país«.
La Presidenta del Servel, Pamela Figueroa, se refirió a las incidencias logísticas, incluyendo la suspensión de la elección en Puerto Príncipe, Haití, y cambios de horario en Beirut. Respecto a los electores en ciudades con consulados sin personal, explicó: “Para todos ellos se dispuso que con el propósito de garantizar el derecho a sufragio de esos electores se muevan esas circunscripciones a aquellas existentes que estén ubicadas en Estados contiguos o cercanos”.
Igualmente, hay circunscripciones con extensión de competencia para los casos con menos de 9 electores correspondientes a:
- Ramallah
- Accra
- Georgetown
- Addis Abeba
- Damasco
- Teherán
- Puerto España
- Y Caracas y Puerto Ordaz en Venezuela, debido al retiro del personal diplomático chileno.
Los primeros resultados desde el extranjero muestran una tendencia clara a favor de Jeannette Jara, quien obtuvo victorias contundentes en Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón y Sydney, Australia, Filipinas, entre otros. En contraste, José Antonio Kast logró la primera mayoría en la circunscripción de Malasia, donde el padrón fue muy reducido, al igual que Filipinas, donde se impuso Evelyn Matthei.
RESULTADOS ELECTORALES EN EL EXTRANJERO (Elección Presidencial)
NUEVA ZELANDA
- Jeannette Jara: 55,02% (652 votos)
- Johannes Kaiser: 14,01% (166 votos)
- José Antonio Kast: 10,46% (124 votos)
- Evelyn Matthei: 9,45% (112 votos)
- Franco Parisi: 7,26% (86 votos)
- Harold Mayne-Nicholls: 2,28% (27 votos)
- Marco Enríquez-Ominami: 0,76% (9 votos)
- Eduardo Artés: 0,76% (9 votos)
JAPÓN
- Jeannette Jara: 46,22% (104 votos)
- Evelyn Matthei: 17,78% (40 votos)
- Johannes Kaiser: 12,89% (29 votos)
- José Antonio Kast: 11,11% (25 votos)
- Franco Parisi: 5,78% (13 votos)
- Harold Mayne-Nicholls: 3,11% (7 votos)
- Eduardo Artés: 2,22% (5 votos)
- Marco Enríquez-Ominami: 0,89% (2 votos)
COREA DEL SUR
- Jeannette Jara: 59,79% (58 votos)
- José Antonio Kast: 13,40% (13 votos)
- Evelyn Matthei: 12,37% (12 votos)
- Johannes Kaiser: 7,22% (7 votos)
- Harold Mayne-Nicholls: 4,12% (4 votos)
- Franco Parisi: 1,03% (1 voto)
- Marco Enríquez-Ominami: 1,03% (1 voto)
- Eduardo Artés: 1,03% (1 voto)
SYDNEY, AUSTRALIA
- Jeannette Jara: 46,01% (905 votos)
- Johannes Kaiser: 16,68% (328 votos)
- José Antonio Kast: 15,15% (298 votos)
- Evelyn Matthei: 13,62% (268 votos)
- Franco Parisi: 4,42% (87 votos)
- Marco Enríquez-Ominami: 1,83% (36 votos)
- Harold Mayne-Nicholls: 1,58% (31 votos)
- Eduardo Artés: 0,71% (14 votos)
MALASIA
- José Antonio Kast: 41,18% (7 votos)
- Evelyn Matthei: 35,29% (6 votos)
- Jeannette Jara: 17,65% (3 votos)
- Johannes Kaiser: 5,88% (1 voto)
- Franco Parisi: 0% (0 votos)
- Marco Enríquez-Ominami: 0% (0 votos)
- Eduardo Artés: 0% (0 votos)
- Harold Mayne-Nicholls: 0% (0 votos)
FILIPINAS
- Franco Aldo Parisi Fernández: 7,69% (1)
- Jeannette Alejandra Jara Román: 23,08% (3)
- Marco Antonio Enriquez-Ominami Gumucio: 0% (0)
- Johannes Maximilian Kaiser Barents-Von Hohenhagen: 7,69% (1)
- José Antonio Kast Rist: 15,38% (2)
- Eduardo Antonio Artés Brichetti: 0% (0)
- Evelyn Rose Matthei Fornet: 38,46% (5)