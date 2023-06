Electos Beatriz Hevia como presidenta y Aldo Valle como vicepresidente del Consejo Constitucional

Beatriz Hevia, abogada y consejera republicada por la región de Los Lagos, fue electa a cargo de la presidencia del Consejo Constitucional, durante la instalación de este miércoles en la sede del Congreso Nacional en Santiago.

Después de la investidura oficial de los consejeros constitucionales -encargados de redactar una nueva Constitución en base a la propuesta elaborada por la Comisión Experta-, Hevia fue propuesta como presidenta en la votación para designar a la mesa directiva, obteniendo 33 votos.

La candidata original del partido Republicano había sido Ninoska Payauna (por Tarapacá), sin embargo, esta declinó su candidatura luego de una serie de cuestionamientos debido a sus antecedentes previos por una causa por hurto (2007).

Mientras que el cargo de vicepresidente del Consejo Constitucional quedó liderado por el consejero y exrector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, independiente que compitió en un cupo del Partido Socialista, con 17 votos a su favor en total.

“Estoy convencida que más allá de las diferencias, si ponemos a Chile por delante y actuamos con seriedad, este proceso puede ser exitoso”, dijo Hevia al “invitar a los chilenos a que tengamos esperanza, a que este proceso pueda ser un punto de encuentro para construir en conjunto el futuro de nuestro país”.

“Sabemos que el texto de los expertos es un borrador sobre el cual son necesarias son indispensables jornadas de debate, no es un punto final, sino que un punto de partida para que llegue a ser un punto de encuentro, es deber analizar críticamente ese texto y llegar a un texto que interprete de la manera más fiel a quienes nos eligieron”, agregó.

Por su parte, Valle exhortó a no ausentarse “por las diferencias, tenemos valores comunes, tenemos una historia común y por lo mismo tendremos que representar a quienes nos eligieron lealmente, hacerlo siempre sobre la base de que representar no es necesariamente tener que no escuchar al otro, el principio debe ser siempre escucharnos y dejarnos persuadir por el mejor argumento”.

Al término de los discursos respectivos de cada consejero, ambos recibieron el anteproyecto por parte de la Comisión Experta.

El Consejo Constitucional tiene un plazo de cinco meses para discutir el nuevo proyecto de Constitución para el país, culminando sus trabajos el 7 de noviembre, en donde se debe presentar el texto completamente redactado a la ciudadanía.

