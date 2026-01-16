Electrodomésticos y Upa+ se reúnen en histórico concierto

El rock y el pop chileno vivirán una noche irrepetible. Las bandas Electrodomésticos y Upa+ – emblemáticas y plenamente vigentes agrupaciones nacidas en el famoso boom ochentero de la música nacional – han confirmado un doble concierto en el Club Chocolate para el próximo jueves 29 de enero. El encuentro promete reunir lo mejor de sus trayectorias, fusionando la nostalgia de la memoria colectiva con los sonidos más frescos de la escena actual.

Electrodomésticos: la vanguardia y experimentación en vivo

La banda liderada por Carlos Cabezas, pieza fundamental en el desarrollo del pop experimental en Chile, regresa a los escenarios para desplegar su característico sello sonoro.

Electrodomésticos ofrecerá un repertorio que ha trascendido décadas, combinando sus clásicos de los años 80 con su potente puesta en escena contemporánea. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia intensa que reafirma por qué siguen siendo un referente de la música de vanguardia nacional.

Upa+: estreno exclusivo de nuevo single

Por su parte, Upa+ llega a esta cita con una sorpresa especial para sus seguidores. La banda realizará el estreno en vivo de “Confesiones Nocturnas”, su nuevo single y primer adelanto del álbum de estudio que lanzarán oficialmente durante este 2026.

Además de mostrar su nueva faceta creativa, el grupo repasará los grandes éxitos de Upa que marcaron a toda una generación, demostrando su vigencia y la profunda conexión que mantienen con el público chileno.

Coordenadas

• Concierto Electrodomésticos y Upa+.

Jueves 29 de enero, 21 horas.

Club Chocolate, Ernesto Pinto Lagarrigue 192, Recoleta, Región Metropolitana.

Entradas disponibles en Passline.com.

Imágen Electrodomésticos Facebook.com/ElectrodomesticosOficial.

imágen UPA+ Facebook.com/upabookoficial.

Gracias.