Electrodomésticos y Upa+ se reúnen en histórico concierto

Dos trayectorias esenciales en el desarrollo de la música moderna chilena, llegan con exclusivo concierto en Club Chocolate de Barrio Bellavista

Electrodomésticos y Upa+ se reúnen en histórico concierto
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El rock y el pop chileno vivirán una noche irrepetible. Las bandas Electrodomésticos y Upa+ – emblemáticas y plenamente vigentes agrupaciones nacidas en el famoso boom ochentero de la música nacional – han confirmado un doble concierto en el Club Chocolate para el próximo jueves 29 de enero. El encuentro promete reunir lo mejor de sus trayectorias, fusionando la nostalgia de la memoria colectiva con los sonidos más frescos de la escena actual.

Electrodomésticos: la vanguardia y experimentación en vivo

La banda liderada por Carlos Cabezas, pieza fundamental en el desarrollo del pop experimental en Chile, regresa a los escenarios para desplegar su característico sello sonoro.

Electrodomésticos ofrecerá un repertorio que ha trascendido décadas, combinando sus clásicos de los años 80 con su potente puesta en escena contemporánea. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia intensa que reafirma por qué siguen siendo un referente de la música de vanguardia nacional.

Upa+: estreno exclusivo de nuevo single

Por su parte, Upa+ llega a esta cita con una sorpresa especial para sus seguidores. La banda realizará el estreno en vivo de “Confesiones Nocturnas”, su nuevo single y primer adelanto del álbum de estudio que lanzarán oficialmente durante este 2026.

Además de mostrar su nueva faceta creativa, el grupo repasará los grandes éxitos de Upa que marcaron a toda una generación, demostrando su vigencia y la profunda conexión que mantienen con el público chileno.

Coordenadas

• Concierto Electrodomésticos y Upa+.
Jueves 29 de enero, 21 horas.
Club Chocolate, Ernesto Pinto Lagarrigue 192, Recoleta, Región Metropolitana.
Entradas disponibles en Passline.com.

Imágen Electrodomésticos Facebook.com/ElectrodomesticosOficial.
imágen UPA+ Facebook.com/upabookoficial.
Gracias.

Relacionados

El Ciudadano

Reseña: Cuando el recuerdo es justo, amable y generoso: “Upa! quiere decir…” de Mario Planet

Hace 3 meses
El Ciudadano

Desde la independencia al mainstream, Bestiario del Ruido propone nuevas miradas a la música chilena en su tercera temporada

Hace 3 meses
El Ciudadano

Banda ochentera se presenta por primera vez en 31 años

Hace 3 meses
El Ciudadano

El legendario Manuel Rodríguez cabalga de nuevo: vuelve “Húsar”, la ópera rock histórica de Chile

Hace 3 meses
El Ciudadano

Fiskales Ad-Hok regresa con espectacular concierto en el Teatro Cariola

Hace 4 semanas
El Ciudadano

El cuarteto Matorral anuncia gira por el Reino Unido y nuevo single

Hace 4 meses
El Ciudadano

Regreso a la raíz: De Saloon lanza “El Sonido del Misterio”, su primer disco en diez años

Hace 3 meses
El Ciudadano

La Nueva Ola celebra 60 años de Revista Ritmo con show en Concepción

Hace 2 meses
El Ciudadano

Hielo Negro en Concepción: el rock patagónico llega al 13º Aniversario de Kame House

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano