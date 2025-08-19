Elisa Loncon: Rechazada por el Frente Amplio, ahora se une a las filas del Partido Comunista para el Senado

La exconstituyente cambió de bando tras su fallido intento con el partido del Presidente Boric, tomando otro respaldo por La Araucanía.



En una movida política, Elisa Loncon se puso a disposición del Partido Comunista para competir por un cupo senatorial, luego de que el Frente Amplio (FA) le cerrara las puertas. La decisión de Loncon llega en un momento de alta tensión dentro de la coalición oficialista y pone en evidencia las disputas internas de cara a las próximas elecciones.

La expresidenta de la Convención Constitucional había expresado públicamente su interés por un cupo en el Senado con el respaldo del FA, un anuncio que generó una fuerte polémica debido a su histórica postura en contra de la Cámara Alta ya que la había calificado a la institución como una «élite casta» en la que «se repiten siempre los mismos apellidos y las mismas familias», esto ocurrido en una exposición en Francia antes del plebiscito de 2022.

Pese a esto, la principal traba para su postulación no provino de su opinión sino de su propio sector. Aunque algunas figuras del Frente Amplio, como Ericka Ñanco, se mostraron entusiasmadas con la idea de contar con la representación mapuche en el Congreso, la dirección regional del partido en La Araucanía fue enfática en su rechazo. Saúl Sepúlveda, presidente regional del FA, declaró a El Austral que “la definición del partido en la actualidad es mantener la prioridad para las candidaturas militantes”, afirmó, por lo que las apuestas están en Camilo Villagrán y Verónica López-Videla.

De todas formas, este rechazo del FA no detuvo las intenciones de Loncon de llegar al Senado. En un giro político, se dio a conocer que la académica y activista forjó una alianza con el Partido Comunista, el cual rápidamente le ofreció un espacio. Este movimiento recuerda al también reciente caso de Gustavo Gatica, el psicólogo que al ser rechazado por el Frente Amplio para un cupo como diputado, fue finalmente acogido por el PC.

La decisión final de Loncon de aceptar el cupo del Partido Comunista, y las implicancias que esto tendrá para el resto del oficialismo, se espera que se defina en los próximos días, con la fecha límite para la inscripción de candidaturas acercándose. En esta nueva alianza, Loncon busca revivir su carrera política y, de ser electa, tendría que asumir el desafío de trabajar en la Cámara Alta.