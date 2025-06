Empresas aseguradoras se niegan a pagar siniestros: BCI, HDI y Sura concentran el 74% de los reclamos

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) reveló que durante el segundo semestre del año 2024 recibió 2.118 reclamos en contra de empresas que ofrecen seguros automotrices y luego se niegan a pagar los siniestros de los clientes.

A través de un informe, el organismo fiscalizador precisó que tres compañías concentraron el 74% de los reclamos con seguros automotrices, sin considerar la participación de mercado, sino solo el volumen. Se trata de:

BCI Seguros Generales (34,5% u 731 reclamos)

(34,5% u 731 reclamos) HDI Seguros (29,1% o con 616 reclamos)

(29,1% o con 616 reclamos) Sura (10% o con 212 reclamos)

El Sernac indicó que durante el segundo semestre de 2024 se experimentó una disminución del 22% en la cifra de reclamos en contra de las empresas de seguros automotrices, respecto al mismo periodo previo, cuando se registró un total de 2.721 casos, un escenario coherente con una «tendencia a la baja» que se viene observando durante los últimos periodos, «acercándose a los niveles prepandemia».

Según el organismo, la negativa a pagar siniestros es la principal causa de las situaciones más recientes.

Sobre esta última causal se recibieron alrededor de 650 alertas, lo que equivale a un 31% del recuento total.

Por su parte, el «no reversar cargos mal efectuados» representó el 11% o 234 casos, mientras que los incumplimientos de las condiciones contratadas constituyeron 11% o 232 casos.

«Es decir, un 53% de los reclamos que ingresaron en contra de compañías aseguradoras que prestan seguros automotrices fueron por estos tres motivos», precisó el Sernac.

Negativa a pagar los siniestros

En lo que respecta específicamente a los reclamos relacionados con la negativa a pagar el siniestro de los asegurador, el ente fiscalizados señaló que «si bien lideró el volumen de reclamos durante el segundo semestre del año 2024, si se compara con el mismo período del año anterior, se observó una baja de un 47,3%, cuando el Servicio recibió 1.237».

Al analizar esta categoría de reclamos, sin considerar participación de mercado (solo volumen), las empresas más reclamadas fueron:

BCI Seguros (42% o 273 casos)

(42% o 273 casos) HDI Seguros (25,2% o 164 casos)

(25,2% o 164 casos) Zenit Seguros (7,2% o 47 casos).

De este modo, las tres compañías concentraron un 74,3% de este tipo de reclamos.

“En promedio un 53% de los casos fueron acogidos favorablemente; mientras que un 45,8% no fueron acogidos (no dieron respuesta favorable para las y los consumidores); y casi un 0,4% no fueron respondidos”, detalló el Sernac sobre el cierre de situaciones.

Ranking de mejor y peor comportamiento

En paralelo y con el objetivo de orientar a las y los consumidores, el Sernac realizó un ranking de comportamiento de todas las compañías aseguradoras que prestan servicios de seguros automotrices.

La clasificación permitió identificar el volumen de reclamos de las compañías aseguradoras y a la vez describir su comportamiento respecto de las respuestas dadas a las y los consumidores, aplicando una fórmula que establece un índice para cada compañía. A menor índice mejor será la posición de la empresa aseguradora.

De este modo, las compañías con mejor comportamiento fueron:

Reale (2,39 puntos)

(2,39 puntos) C onsorcio Nacional (3,04 puntos)

(3,04 puntos) Mafre (3,23 puntos).

Mientras que las compañías con los menores índices fueron:

Zurich (11,48 puntos)

(11,48 puntos) BNP Paribas Cardif (9,58 puntos)

(9,58 puntos) Sura (8,69 puntos).

Como medida de prevención, el Servicio hizo un llamado a los usuarios a poner atención en el contenido de las pólizas de seguros, que deben tener claramente el costo o prima del seguro, el deducible -dinero que no cubre la póliza-, la cobertura y restricciones, entre otros.

Asimismo, recordó que pone a disposición de los asegurados la plataforma “Me Quiero Salir”, donde las personas pueden acudir para terminar con los contratos de seguro de todo tipo; automotrices, de cesantía, hogar, por robo, además de servicios de telecomunicaciones.

Explicó que una vez que los consumidores ingresen una solicitud en «Me Quiero Salir Seguros» respecto a estas empresas, deberán dar término al contrato el mismo día y hora que reciban la solicitud.

La solicitud de término puede ser procesada por el titular del contrato a través del Portal del Consumidor, con tu Clave Sernac o ClaveÚnica, eligiendo la opción «Me Quiero Salir» y luego Seguro

«Quedan excluidos los seguros que tienen carácter de obligatorios, como, por ejemplo, los seguros de incendio y el de desgravamen para los créditos hipotecarios», aclaró el organismo.

s.