En Argentina comparan con Chile actuación por incendios: “Milei se fue a Suiza, ni un solo detenido y ni una conferencia”

En Argentina resaltan el contraste del Gobierno de Milei con Chile frente a catástrofe por incendios

Desde el 9 de diciembre de 2025, incendios forestales afectan el Parque Nacional Los Alerces y, desde el 5 de enero de 2026, la Comarca Andina, en Epuyén, Puerto Patriada y El Hoyo, con cifras que oscilan entre las 15.000 a 30.000 hectáreas arrasadas.

En el país trasandino resaltan el contraste con Chile frente a las emergencias. Este sábado 24 de enero, según el medio Urgente 24, «el presidente saliente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast viajaron al sur tras la muerte de 20 personas por el fuego y el humo». El mismo medio contrasta esta acción señalando que «Milei, en cambio, priorizó una intensa agenda de viajes: Córdoba, Paraguay, Davos y hasta Mar del Plata, pero ninguna visita a los patagónicos que reclaman presencia del Estado».

Por su parte, la cuenta “Arrepentidos por Milei” en X realizó una comparación específica sobre las acciones judiciales y la presencia presidencial. La publicación del 21 de enero afirma: «El presidente de Chile acaba de confirmar 70 detenidos y posibles cadenas perpetuas para los que generaron incendios. Mientras tanto Milei se fue de vacaciones con la hermana a Suiza, no hubo NI UN detenido en la Patagonia y en 2 años ni siquiera dio una conferencia de prensa».

Ver publicación:

El presidente de Chile acaba de confirmar 70 detenidos y posibles cadenas perpetuas para los que generaron incendios. Mientras tanto Milei se fue de vacaciones con la hermana a Suiza, no hubo NI UN detenido en la Patagonia y en 2 años ni siquiera dio una conferencia de prensa pic.twitter.com/FkakuLVWiO — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) January 21, 2026

Movilizaciones de protesta en Argentina

En Argentina, la crisis ha motivado una convocatoria a movilización. Según una convocatoria ciudadana, organizaciones y argentinos autoconvocados se manifestarán este sábado en Plaza del Congreso, Buenos Aires, bajo la consigna «#PatagoniaEsUnaSola», publica ABC Diario.

Los convocantes denuncian, según su comunicado, «la inacción y el abandono del Gobierno nacional», señalando «recortes presupuestarios drásticos al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, demoras en la llegada y disponibilidad de medios aéreos, y un apoyo insuficiente a brigadistas y comunidades afectadas».

Bajo la consigna «No más indiferencia», reclaman recursos inmediatos y un plan serio de prevención.