En Barcelona se presenta «Aprendan del Fuego»: performance sobre el infiltrado de la Dictadura Chilena que inspiró a Roberto Bolaño

Colectivo Pierre Menard estrena obra que desvela la historia real de Carlos Lehman

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Colectivo Pierre Menard llega Barcelona desde Chile, para estrenar su más reciente y potente creación: “Aprendan del Fuego”. Esta obra es un cruce innovador entre arte contemporáneo, investigación documental y memoria histórica chilena. 

La pieza revisita la vida y obra de Carlos Lehman, un carácter tan controvertido como enigmático: para algunos, un artista brillante; para otros, un infiltrado de la dictadura chilena. Se trata de un riguroso trabajo que indaga en las huellas reales detrás de un personaje clave en la literatura del escritor chileno Roberto Bolaño.

La historia de Carlos Lehman

Inspirada en archivos inéditos, la performance “Aprendan del Fuego” sigue el rastro de Carlos Lehman, un funcionario de la Fuerza Aérea Chilena que logró infiltrarse en círculos de izquierda previos al Golpe de Estado de 1973. Lehman se hizo famoso escribiendo poemas en el cielo y dejando un mensaje enigmático: «aprendan del fuego».

Basándose en documentos, testimonios de testigos y entrevistas, el montaje reconstruye su compleja historia y las turbias relaciones que lo conectan con el universo literario de Roberto Bolaño, quien lo inmortalizó como personaje central en sus novelas La literatura nazi en América y Estrella distante. La obra se adentra en el misterio del infiltrado militar que operó en la escena cultural de los 70 en Chile.

Dirigida por Ítalo Gallardo y con dramaturgia de Tomás Henríquez, la obra toma la forma de una conferencia performativa. En escena, la actriz Heidrun Breier encarna la voz de la investigación documental, acompañada por las sonoridades creadas en vivo por Roberto Collío, el despliegue audiovisual de Patricio Poblete y el diseño de las atmósferas lumínicas de Francisco Herrera.

El trabajo combina vídeo-archivo, performance y sonido en tiempo real, transformando el escenario en un espacio de intensa exploración estética y crucial denuncia política sobre la Dictadura Chilena.

Un testimonio clave

Una de las figuras clave en la pesquisa histórica fue el pintor chileno Jaime Rivera, residente en Barcelona desde su exilio en 1974. Rivera resultó ser la pieza fundamental en toda la investigación del Colectivo Pierre Menard, al ser la única persona que compartió directamente con Carlos Lehman, siendo su profesor en la Escuela de Bellas Artes en el Chile de los años 70. Su testimonio en primera persona revela la conexión entre el arte y el horror de la dictadura militar.

“Aprendan del Fuego” se presenta en Barcelona, este martes 28 de octubre en Casa Amèrica Catalunya. Será la primera parada de una breve gira por la ciudad ibérica, que también incluirá fechas en diferentes centros cívicos.

“Aprendan del Fuego” es una coproducción de la compañía chilena Colectivo Pierre Menard, Ceccotti Producción y Espacio Checoeslovaquia; con el auspicio de DIRAC y el apoyo de la Fundación Santiago OFF.

Fuente: Americat.barcelona.
Fotografías: Enrique Farías.
Gracias.

