“En Chile hubo una Isla Epstein y se llamó Villa Baviera”: Los horrores de una secta que encabezó el pederasta Paul Schäfer

Chile y su Isla Epstein»: Décadas de abusos y encubrimiento en Colonia Dignidad

La comparación se hizo inevitable y estremecedora. Mientras el caso del financista Jeffrey Epstein revela una red global de abuso protegida por el poder, en Chile existió un enclave con un modus operandi similar: Colonia Dignidad, hoy Villa Baviera.

Un análisis de publicaciones recientes, columnas de opinión especializada y testimonios históricos dibuja un paralelo escalofriante y documenta la profunda impunidad que rodeó por décadas este territorio de excepción en la región del Maule.

En redes sociales, la comparación la señaló usuario Icarus… Cold (@Icarus3012) fue directo al señalar: «En Chile, hubo una Isla de Epstein…!!! Se llamó, Villa Baviera, su líder, Paul Shaffer (Pederasta) fue defendido por la UDI y todo el Pinochetismo, incluyendo a Kast».

En Chile, hubo una Isla de Epstein…!!!

Se llamó, Villa Baviera, su líder, Paul Shaffer (Pederasta) fue defendido por la UDI y todo el Pinochetismo, incluyendo a Kast.

Ese es el Presidente que eligieron. pic.twitter.com/TBARCDj5tW — Icarus… Cold (@Icarus3012) February 3, 2026

Esta afirmación ciudadana encuentra eco en un video de williams_alegria_ en Instagram, que acumuló decenas de miles de reproducciones, donde se cuestiona: «¿Creías que hechos como los asociados al caso Epstein solo ocurrían fuera de Chile?», y denuncia que fue «un enclave cerrado, protegido por redes políticas, judiciales y militares» que hoy funciona como atracción turística.

La académica Verónica Aravena Vega, Doctora en Estudios de Género y Política, profundiza este vínculo en una columna para Resumen.CL titulada «Colonia dignidad y la trama Epstein: en Chile también tenemos una isla del terror», publicada el 4 de febrero de 2026. Aravena plantea la tesis central: «Jeffrey Epstein fue, para el capitalismo global, lo que Paul Schäfer fue para la derecha chilena y la dictadura», añadiendo que la Colonia fue «nuestra versión local, más brutal, más cercana». Su análisis detalla cómo ambos casos representan «territorios de excepción donde la ley no entraba».

Los horrores específicos de la Colonia están minuciosamente documentados. La novela «Sprinters. Los niños de Colonia Dignidad», de Lola Larra, reseñada por Gabriel Rodríguez Bustos en el Diario Talca (7 de marzo de 2023), expone el núcleo del crimen: el abuso sistemático de niños. Los estatutos de la Sociedad Benefactora, citados en la reseña, prometían «educación física y moralmente sana», una fachada que ocultaba la realidad de los «sprinters»: niños elegidos por Schäfer para abusos sexuales. El ex colono Wolfgang Muller, el primer fugado en 1966, declaró: «El control era para aquellos que querían fugarse. Varios hombres vigilaban».

La operación fue posible gracias a una protección estatal y política explícita durante la dictadura y la transición. Verónica Aravena documenta en su columna que, tras el retorno a la democracia, «diecisiete parlamentarios de derecha recurrieron al Tribunal Constitucional» en 1991 para defender su personalidad jurídica. Nombra entre los defensores a figuras como Hernán Larraín, Jaime Guzmán, Sergio Diez y Evelyn Matthei, señalando que algunos «llegaron a relativizar allanamientos policiales y a poner en duda testimonios de víctimas».

Más allá de la pedofilia, el enclave fue un centro de tortura y exterminio de la DINA, y un arsenal clandestino. La columna de Aravena recuerda que fue «uno de sus laboratorios más eficientes» para la represión. La reseña del libro de Larra, citando al ministro Jorge Zepeda, detalla el hallazgo de contenedores con «cientos de granadas, bombas, pistolas… y 167 kilos de explosivos», evidenciando su rol en el tráfico de armas.

Hoy, la disputa es entre la memoria y el olvido. Mientras el Gobierno saliente de Gabriel Boric ha buscado impulsar la expropiación para un sitio de memoria, el lugar opera como complejo turístico.

Williams Alegría lo describe en su video: *»Hoy funciona con hotel, restaurante y visitas guiadas. Donde hubo daño, ahora hay atención al público»**.

Para Aravena, el desafío es mayor: «La memoria no es una placa ni un museo: es abrir archivos, desclasificar documentos, avanzar en justicia, reparar a las víctimas, nombrar responsabilidades».