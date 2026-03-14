“En las cenizas de Penco”: Cuestionan anuncios de Kast de rebaja de impuestos a grandes empresarios y recorte a la gratuidad

Kast lanza en Penco Plan de Reconstrucción con polémicas medidas tributarias y recortes a la gratuidad en educación

En una visita cargada de simbolismo al sector Ríos de Chile, en la comuna de Penco -zona cero de los incendios forestales que en enero dejaron 19 víctimas fatales y cerca de 5.000 viviendas destruidas-, el Presidente José Antonio Kast oficializó el envío del proyecto de ley «Reconstrucción Nacional». Acompañado por su gabinete en pleno, incluyendo a los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Vivienda, Iván Poduje, el Mandatario presentó una iniciativa que contempla más de 40 medidas estructuradas en cinco ejes estratégicos que combinan reactivación económica con ajustes fiscales al sistema de educación superior.

Parte importante de la propuesta radica en incentivos para la inversión privada que han generado inmediato debate. El proyecto contempla la eliminación transitoria del IVA a la vivienda y una significativa reducción de la tasa corporativa, que bajaría del 27% al 23%. Según explicó el Presidente, esta disminución del impuesto a las utilidades busca inyectar liquidez al sector productivo para que las compañías «reinviertan sus excedentes en las zonas afectadas y aceleren la recuperación del empleo formal». Complementariamente, el Ejecutivo propone la reintegración del sistema tributario y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital.

Asimismo, se comunicó que se buscará limitar la gratuidad universitaria exclusivamente a estudiantes menores de 30 años y frenar su extensión a nuevos deciles de ingreso. Asimismo, el plan considera un cambio al cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Estas medidas contrastan con lo sostenido por el entonces candidato durante la campaña presidencial, donde Kast aseguró en múltiples ocasiones que no recortaría los beneficios sociales, incluida la gratuidad universitaria. Pese a proponer un ajuste fiscal, enfatizó en tiempos de campaña que la educación gratuita, la salud y la pensión garantizada universal no se tocarían.

La diputada Emilia Schneider recordó este antecedente en su cuenta de X: «Lo pillamos presidente @joseantoniokast. Dijo que no recortaría la gratuidad ni ningún otro beneficio social, y ahora quiere restringirla. Otra mentira, como el ‘gobierno de emergencia’. Dice una cosa y hace otra».

Lo pillamos presidente @joseantoniokast. Dijo que no recortaría la gratuidad ni ningún otro beneficio social, y ahora quiere restringirla. Otra mentira, como el “gobierno de emergencia”. Dice una cosa y hace otra. pic.twitter.com/ly7I5QxEUl — Emilia Schneider (@emischneiderv) March 14, 2026

“Usar el desastre para beneficiar a los que más tienen”

Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar. El senador Diego Ibáñez fue particularmente crítico: «Kast se para en las cenizas de Penco para anunciar una rebaja de impuestos a las grandes empresas y un recorte a la gratuidad, fruto de una década de movilizaciones estudiantiles. Eso no es un plan de reconstrucción nacional: es usar el desastre para beneficiar a los que más tienen, pasándole la cuenta a los jóvenes más pobres. Desde el Senado evaluaremos cada medida por su impacto real en las personas, no por su parafernalia comunicacional, menos en favor de una pequeña élite».

Kast se para en las cenizas de Penco para anunciar una rebaja de impuestos a las grandes empresas y un recorte a la gratuidad, fruto de una década de movilizaciones estudiantiles. Eso no es un plan de reconstrucción nacional: es usar el desastre para beneficiar a los que más… — Diego Ibáñez (@diego_ibanezc) March 14, 2026

Desde las filas oficialistas de la oposición, también el diputado Nelson Venegas cuestionó la estrategia del gobierno: «Primeras medidas nuevo gobierno, reducir gratuidad a universitarios y bajar impuestos a grandes empresarios. ¿Qué pretende el presidente Kast? ¿Incendiar la pradera cuyo cuidado se le encomendó? ¿De verdad no se da cuenta lo que va a pasar?». En tanto, el histórico ex senador socialista Camilo Escalona advirtió sobre los riesgos de la iniciativa: «JA Kast equivocó el camino, cercenar la gratuidad en la Educación y recortar impuestos favoreciendo al gran empresariado socava la paz social necesaria para la gobernabilidad democrática de Chile».

La diputada Carolina Tello sentenció desde su cuenta oficial: «Las familias que perdieron sus casas necesitan reconstrucción. No rebajas tributarias. No más deuda para estudiar. No un paquete económico disfrazado de emergencia. En campaña, Kast prometió que no habría recortes a los beneficios sociales. Hoy vemos lo contrario».

Las familias que perdieron sus casas necesitan reconstrucción.



No rebajas tributarias.

No más deuda para estudiar.

No un paquete económico disfrazado de emergencia.



En campaña, Kast prometió que no habría recortes a los beneficios sociales. Hoy vemos lo contrario.



Una… — Carolina Tello Diputada D5 (@AbogadaTello) March 14, 2026

El diputado Daniel Manouchehri apuntó al costo político de la medida: «El Presidente Kast prometió no tocar los derechos sociales. Pero su primera agenda reduce la gratuidad y persigue a los deudores del CAE. Esta es la agenda del retroceso social».