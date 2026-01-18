Entrevista a Gaby Weber: ¿Es posible el periodismo de investigación independiente en la actualidad?

La periodista alemana Gaby Weber, referente del periodismo de investigación internacional, defiende en entrevista realizada por el periodista Andrés Figueroa, su labor independiente contra los monopolios mediáticos. Pensionada pero activa, con una extensa obra que denuncia abusos de poder, reivindica la búsqueda de la verdad como esencia del oficio periodístico. Podcast del programa "Fin del mundo-Actualidad política en tiempos de crisis", producido por Radio Plaza de la Dignidad.

Autor: Seguel Alfredo
Gaby Weber desafía el monopolio informativo con periodismo de investigación independiente

En el tercer podcast del programa «Fin del mundo-Actualidad política en tiempos de crisis», producido por Radio Plaza de la Dignidad y conducido por el periodista Andrés Figueroa Cornejo, la comunicadora social alemana Gaby Weber se refirió al universo complejo del periodismo de investigación independiente en la época en curso.

Parte del relator de Andrés Figueroa en la presentación del podcast y su entrevistada: “A contrapelo del monopolio de la gran industria de la información al servicio de las élites globales, está la periodista alemana Gaby Weber (…) Inagotable comunicadora social tras la búsqueda de la verdad y los derechos humanos, Gaby Weber, doctorada por la Universidad de Berlín, se ha especializado en periodismo de investigación.

Agrega: “Entre sus publicaciones más importantes se encuentran: CIA, drogas, lavado de cerebros (Hamburgo, 1981), Los alemanes conquistan el mundo (Hamburgo, 1982), El pasado que nunca terminó (Giessen, 1985), Las guerrillas hacen balance (Giessen, 1989); Los espejos rotos (Montevideo 1992); Los desaparecidos de Mercedes Benz, (Hamburgo, 2001)”.

Figueroa también resalta: “Ya pensionada, continúa haciendo periodismo independiente, demostrando con su vida la sentencia del colombiano Gabriel García Márquez, «El periodismo es el mejor oficio del mundo». En el tercer podcast del programa «Fin del mundo-Actualidad política en tiempos de crisis», producido por Radio Plaza de la Dignidad y conducido por el periodista Andrés Figueroa Cornejo, la comunicadora social alemana Gaby Weber se refirió al universo complejo del periodismo de investigación independiente en la época en curso”.

Mira la transmisión del Podcast en YouTube  (Radio Plaza Dignidad)

