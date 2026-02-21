Entrevista a Harold Mayne-Nicholls: “Si no tienes una estructura política detrás, por muy buenas ideas que tengas, eso no se transforma en voto”

Harold Mayne-Nicholls en ElPeriodista.cl: “Si no tienes una estructura política detrás, por muy buenas ideas que tengas, eso no se transforma en voto”

El excandidato presidencial Harold Mayne-Nicholls realizó un profundo y autocrítico análisis de su reciente incursión en la política durante una entrevista concedida al programa ElPeriodista.CL en La Clave. En la conversación, el exdirigente deportivo abordó los desafíos de competir sin el respaldo de una maquinaria política tradicional, reveló la compleja situación financiera que enfrenta tras la elección y alertó sobre problemáticas sociales como la ludopatía en jóvenes.

Mayne-Nicholls fue enfático en su diagnóstico sobre las dificultades de hacer campaña como independiente, asegurando que las buenas intenciones no bastan para competir en igualdad de condiciones. «Si no tienes una estructura política detrás, por muy buenas ideas que tengas y por mucho afecto que te tenga la gente, eso no se transforma en voto» , afirmó en ElPeriodista.CL, graficando la dura realidad de competir contra los aparatos partidarios tradicionales.

En la entrevista, el excandidato también reveló las consecuencias financieras de su aventura política, donde un resultado electoral menor al esperado lo dejó con una deuda cercana a los 300 millones de pesos. Para hacer frente a este compromiso, ha optado por vender contenido histórico relacionado con el fútbol a través de internet. «Prefiero trabajar horas extras antes que vender cosas personales que tienen valor sentimental», confesó, mostrando un lado íntimo y honesto de su situación actual. Además, defendió el tono respetuoso de su campaña y reiteró su preocupación por la ludopatía, un tema que, según dijo, logró instalar en el debate público a pesar de las resistencias iniciales.

Finalmente, el ex presidente de la ANFP hizo un llamado a reflexionar sobre el futuro del país más allá de la contingencia electoral, advirtiendo sobre problemas estructurales como la baja natalidad y el sedentarismo. «Estamos recién reaccionando» a crisis como la de las apuestas en línea, advirtió, subrayando la gravedad de ver a jóvenes apostando en contextos escolares. Para conocer el detalle completo de esta conversación, donde Mayne-Nicholls repasa su gestión en los Panamericanos, su proyecto político y sus convicciones personales, lo invitamos a revisar el video oficial de la entrevista en el programa ElPeriodista.CL en La Clave.

Revisa la entrevista completa en video aquí en siguiente enlace YouTube