Fernando Zegers, Presidente Comisión Chilena de DDHH: «Estados Unidos ha destruido las bases del sistema internacional»

Experto en derechos humanos respaldó las advertencias sobre el uso de la fuerza y la coerción económica contra la soberanía de los pueblos.

Durante el capítulo del viernes 9 de enero de Entrevista Ciudadana, programa del Canal Ciudadano, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Fernando Zegers, analizó el complejo escenario del Derecho Internacional y las deudas históricas de Chile en materia de reparaciones. Alertó sobre la subordinación del discurso público y cómo la concentración mediática impide un debate democrático real sobre el futuro del país.

Zegers centró su preocupación en la crisis del sistema multilateral y la política exterior de Washington, citando los planteamientos hechos por el economista Jeffrey Sachs ante la ONU. Al respecto, el entrevistado coincidió en que desde 1947 Estados Unidos ha empleado «la acción encubierta y la manipulación política para provocar un cambio de régimen» en decenas de naciones soberanas.

Para él, no se trata solo de un debate ideológico, sino de la supervivencia de las normas básicas que rigen al mundo. Zegers subrayó que se han realizado bombardeos y bloqueos sin autorización del Consejo de Seguridad, lo que «ha socavado y destruido las bases del sistema internacional configurado a partir de la Segunda Guerra Mundial», sostuvo.

Haciendo uso de las palabras de Sachs, el jurista enfatizó que la comunidad internacional debe decidir si admite que un Estado tenga derecho a determinar el futuro político de otro mediante la fuerza. En esa línea «la paz y la supervivencia de la humanidad dependen de si la carta de Naciones Unidas sigue siendo un instrumento vivo o si se permite marchitarse», citó Zegers.

También cuestionó la postura de sectores de la derecha chilena y del presidente electo José Kast, quienes respaldan estas intervenciones extranjeras, como la de Venezuela, de manera explícita o implícita. Calificó esta actitud como una «flagrante incoherencia», señalando que estos mismos sectores no habrían aceptado una agresión similar contra la soberanía de Chile durante la dictadura.

Finalmente, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos advirtió que la violación de normas por parte de un régimen no habilita a otros Estados a violarlas en respuesta, pues esto solo reproduce la ilegalidad. Para Zegers, defender el Derecho Internacional es una responsabilidad ineludible para países como Chile, cuya seguridad depende de reglas compartidas y no del poderío militar.

Revisa la entrevista a continuación: