Es HOY: Especial de El Ciudadano | Elecciones Presidenciales 2025

ES HOY: El Ciudadano transmite en vivo el análisis de las Elecciones 2025

Chile vive una jornada histórica este domingo con las Elecciones 2025, un proceso crucial que definirá el futuro político del país. A partir de las 17:00 horas El Ciudadano se prepara para ofrecer una cobertura informativa completa y en profundidad.

Con la clausura de urnas a las 18:00, todo el País estará pendiente del inicio del escrutinio oficial. En este contexto de máxima expectación, El Ciudadano presenta su ESPECIAL ELECCIONES 2025 | Canal Ciudadano, una transmisión en vivo junto a @InfoNodal y en directo que promete ir más allá de los simples números.

Con un panel junto a Javier Pineda, Axel Indey y Fernando Lasalvia, y diversos invitados y enlaces, el programa analizará minuto a minuto los resultados parciales, el clima político, las reacciones y las proyecciones que marcarán la tarde y noche, consolidándose como un espacio de referencia para el verdadero trasfondo de la jornada.

La cita es hoy, desde las 17:00 horas, en el canal de YouTube de Canal Ciudadano, presentado por El Ciudadano e Infonodal. Acompaña la historia en directo.

Acceder a continuación a la transmisión en vivo en siguiente enlace: