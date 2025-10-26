“Es por ti, Es por Chile, Es Jara”: la nueva campaña digital de Jeannette Jara

«Es por ti, Es por Chile, Es Jara»: la apuesta digital de la candidatura de Jeannette Jara

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, las candidaturas están en su punto álgido. Con las franjas en televisión abierta, los debates y las acciones territoriales, comienza el último tramo de campaña para dar a conocer los programas y fortalecer la imagen de cada candidata y candidato.

En este contexto, Jeannette Jara se ha destacado por incluir a la ciudadanía en sus acciones mediáticas, no solo por las grandes multitudes que han acompañado sus actos en distintas ciudades del país, sino también porque su campaña ha sido en gran medida financiada por sus adherentes a través de donaciones. Además, su imagen virtual de la Tía Jeannette se ha convertido en un ícono popular, apareciendo en sus redes sociales para saludar especialmente a quienes la han apoyado, incluso llamándoles personalmente.

En una nueva demostración de su capacidad para la articulación ciudadana, la campaña de Jeannette Jara vuelve a tomarse las redes para hacer un llamado a sumarse al eslogan “Es por ti, Es por Chile, Es Jara”, que busca implicar a cada persona desde sus afectos y su visión particular. La convocatoria invita a los usuarios de Instagram y TikTok a grabar y publicar un mensaje asociado al nuevo jingle de la campaña.

La idea es sencilla: en los videos se reemplaza el “Es por ti” por una frase que refleje una motivación personal, como “Es por mi familia” o “Es por mi barrio”, seguida de “Es por Chile, Es Jara”.

Se espera que esta campaña, que comenzó en Instagram y TikTok, siga creciendo y logre convocar a miles de seguidores de la candidata de centroizquierda.

Ver jingle oficial