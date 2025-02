Escándalo en Argentina: Milei promovió negocio de criptomonedas que resultó en una presunta estafa

Milei promueve criptomoneda que resultó en presunto fraude: seguidores pierden millones y presidente responde con insultos

El presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra nuevamente en el centro de una controversia tras haber promocionado la criptomoneda $LIBRA, un activo digital que rápidamente colapsó, generando pérdidas millonarias para quienes confiaron en su recomendación. Según informó Diario.es, el mandatario publicó el viernes un mensaje en redes sociales asegurando que este «proyecto privado» fomentaría el crecimiento económico del país. Sin embargo, en cuestión de horas, expertos alertaron sobre un posible fraude, lo que llevó a Milei a borrar su publicación y desligarse del activo digital.

«Hace unas horas publiqué un tweet apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna», justificó el presidente tras eliminar el mensaje. A pesar de esto, analistas financieros señalaron que el daño ya estaba hecho: LIBRA alcanzó una capitalización de mercado de casi 4.000 millones de dólares en cuestión de horas, pero se desplomó dejando a miles de inversores en la ruina. Santiago Siri, especialista en criptomonedas, advirtió que «el 70% de las monedas está en posesión de tres direcciones, el 50% de una dirección nada más«, lo que sugiere una manipulación del mercado.

El economista Carlos Maslatón denunció que no se trató de un hackeo sino de un caso claro de fraude. «Es oficial, no hay hackeo, confirmado por todo su entorno. Milei involucrado directamente en un fraude criptográfico. Ha traspasado todos los límites morales, esto que postea está hecho para robar. Ya no puede dudarse: causal de juicio político», sentenció en redes sociales. Mientras tanto, la comunidad cripto se mostró dividida: algunos usuarios, como el influencer Javier Bastardo, cuestionaron si la cuenta del presidente había sido vulnerada, mientras que otros, como Agustín Laje, inicialmente celebraron el lanzamiento, aunque luego borraron sus publicaciones.

Según explicó Diario.es, LIBRA no es una criptomoneda tradicional como Bitcoin o Ethereum, sino un simple contrato en Solana sin garantías de valor real ni estabilidad. Los especialistas advirtieron que su diseño se asemeja a esquemas de manipulación de precios, donde los primeros compradores inflan el valor para luego vender y abandonar el proyecto, dejando a miles de inversores con pérdidas catastróficas.

La polémica aumentó cuando la comunidad bitcoiner rechazó la recomendación del mandatario. Desde la cuenta «La Crypta», especializada en criptomonedas, le respondieron: «¡NO JAVOOOOOOO! ES CON BITCOIN! NO LE DES BOLA A LAS SHITCOINS!». Ornella Panizza, conocida como «Lady Market», fue aún más contundente: «Quiero creer que le hackearon la cuenta a Milei porque LIBRA fue un scam tremendo». Desde BirminghamCyber, organización experta en seguridad informática, también especularon sobre un posible hackeo de la cuenta presidencial.

Sin embargo, la falta de un comunicado oficial por parte del gobierno deja abierta la incertidumbre sobre lo ocurrido. En el pasado, Milei ya había estado involucrado en la promoción de plataformas de inversión dudosas, como CoinX, por la que incluso fue denunciado penalmente.

Este no es el primer escándalo de Milei relacionado con criptomonedas. En el pasado, el presidente fue denunciado penalmente por promover CoinX, otra presunta estafa, según información de Diario.es. Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial que aclare los detalles de lo ocurrido con $LIBRA, lo que ha generado más incertidumbre y críticas hacia su administración.

Esta nueva controversia refuerza las críticas sobre la falta de transparencia en la comunicación oficial del presidente argentino, quien, en lugar de aclarar el asunto, optó por insultar a sus críticos, llamándolos «ratas inmundas de la casta política».

Milei señaló: ““A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Con el escándalo en ascenso y la comunidad financiera en alerta, especialistas recomiendan a los inversores extremar precauciones antes de confiar en activos digitales sin regulaciones claras, especialmente aquellos promovidos por figuras públicas sin antecedentes en el sector financiero. Mientras tanto, el desplome de LIBRA deja en evidencia los riesgos de la especulación descontrolada y la falta de responsabilidad en la divulgación de información económica por parte de los líderes políticos, noticia que también fue destacada por Tiempo Argentino.

