Escándalo en el Congreso: Proyecto de Chahuán para excarcelar a criminales sería ‘copy paste’ de texto de abogada de reos de Punta Peuco

Senador Chahuán habría plagiado proyecto de abogada de Punta Peuco, revela metadata de 24 Horas

Una investigación de 24 Horas TVN estableció que el polémico proyecto de conmutación de penas presentado por el senador Francisco Chahuán (RN) el 30 de enero de 2025 es una copia textual de un borrador elaborado por Carla Fernández Montero, abogada de los reos de Punta Peuco condenados por violaciones a los Derechos Humanos. El documento, al que este medio tuvo acceso exclusivo, revela que 21 de sus 23 páginas son idénticas, sin variar una sola coma en sus fundamentos jurídicos.

Consultado por este medio, el senador Chahuán negó tajantemente haber tenido a la vista el texto de la jurista. «Es un proyecto que hemos presentado en cinco ocasiones anteriores», aseguró el parlamentario, añadiendo que «es muy probable que sea al revés». Sin embargo, la revisión de sus mociones previas realizada por 24 Horas confirma que ninguna de ellas contenía los argumentos ni la redacción específica que aparecen en el texto impulsado este año, el cual fue aprobado en general por 23 votos contra 22 el pasado miércoles 4 de marzo.

La prueba más contundente surge del análisis de metadata, al que 24 Horas TVN tuvo acceso. La información técnica de ambos archivos digitales confirma que fueron creados por el mismo autor. El borrador de Fernández data de inicios de enero de 2025, mientras que el documento ingresado por Chahuán fue creado el 30 de enero, el mismo día de su presentación en el Senado. «El texto de la jurista fue creado a inicios de enero 2025 y el de Chahuán el 30 de enero de ese mismo año», detalla el informe pericial.

El proyecto, que busca beneficiar a reos de la tercera edad, apunta directamente a los condenados por causas de DD.HH., representados por Fernández. En su texto se argumenta que «la ficción jurídica del secuestro permanente ha permitido sostener de manera irracional que los criminales militares de antaño incluso hoy mantienen conductas contrarias a derecho». La única diferencia relevante entre ambos textos está en el artículo que modifica la edad de postulación, cambiando de 70 a 80 años, pero sumando los años de cárcel para alcanzar un piso mínimo de 70.

Tras las reiteradas consultas de este medio, el equipo del senador se comprometió a enviar un proyecto presentado hace 17 años que acreditaría su autoría original, documento que nunca fue entregado al cierre de esta edición. Pasadas las 21:00 horas, Chahuán envió una declaración insistiendo en su versión, aunque sin aportar pruebas que desmintieran el análisis de metadata. La abogada Carla Fernández, en tanto, declinó entregar su versión para este reportaje.

