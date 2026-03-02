Escena Silvestre: el proyecto que une arte y naturaleza en hospitales públicos a través de murales

Murales ilustrados sobre la biodiversidad chilena ofrecen refugio emocional al interior de los recintos de salud pública

Imagen portada: Roberto del Río / Imagen interior: San Juan de Dios.

Las zonas de espera del área de Urgencia del Hospital Roberto del Río hoy ya no son fríos espacios médicos. Una intervención artística dedicada a Rapa Nui transformó recientemente sus muros en escenarios donde la naturaleza y el patrimonio biocultural dialogan con pacientes, familias y equipos médicos.

El proyecto Escena Silvestre, financiado porel Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en su línea de Creación, integra arte, naturaleza y salud mediante murales ilustrados de gran formato que difunden el patrimonio natural chileno en Hospitales públicos. La propuesta busca convertir lugares marcados por la espera y la preocupación, en entornos que favorezcan la contención emocional, la curiosidad y el aprendizaje.

“Escena Silvestre lleva el pulso de la naturaleza chilena al corazón de los hospitales públicos. Somos un proyecto vivo, que no sólo crea murales, sino que construye puentes a través del arte entre hospitales, familias y por sobre todo hacia los pequeños pacientes, creando un entorno pediátrico de refugio, calma y pertenencia”, cuenta Cristina Tapia, directora del proyecto.

Esta intervención, con ilustraciones de Cristina Tapia y Nicolás Chacón, que se extienden por más de 100 metros cuadrados, exhibe especies de aves, mamíferos, reptiles, peces y flora presentes en la isla, y entrega información valiosa sobre ellos y su importancia cultural.

En otra ala del recinto, la sala de espera del área de Policirugía también fue transformada, ahí el “Sector Puma” exhibe dos murales dedicados al felino más grande de Chile.

También en el San Juan de Dios

Escena Silvestre no solo ha intervenido el Hospital Roberto del Río, sino que ha instalado murales en otros 4 centros de salud.

Uno de ellos, también dedicado a las infancias, transformó la Unidad de Hospitalización Pediátrica del Hospital San Juan de Dios, donde una enorme ballena, lobos de mar, pingüinos, garzas y chincoles, ilustrados por Rafael Cuevas, acompañan diariamente a niñas y niños hospitalizados.

En ese lugar, los murales fueron diseñados especialmente para el público pediátrico. Obras como “Pequeños valientes” destacan la resiliencia de crías de tortuga verde, volantones de zorzal y polluelos de pingüino emperador, estableciendo un paralelo con la valentía de quienes enfrentan tratamientos médicos. Otros temas, como “El valor de la ternura” y “¡Qué importante es jugar!”, relevan el cuidado y el juego en el mundo animal, incorporando además actividades didácticas entre las ilustraciones.

Jovanka Chandía, TENS de la unidad con más de 19 años de experiencia en pediatría, señala que seis meses después de la inauguración el impacto es evidente: “La primera mirada, cuando llegan nuestros pacientes nuevos, es de asombro porque están acostumbrados a que los hospitales tengan un solo color, normalmente blanco. Les gusta a todos, lo encuentran bonito, los papás también lo encuentran más cálido y acogedor. Ya no se ve solamente como un hospital frío; al momento en que cruzan la mampara los papás quedan sorprendidos cuando ven la unidad”.

Sobre el efecto en el equipo de salud, Jovanka agrega: “Nosotros también sentimos una mejora porque trabajar en un lugar más bonito ayuda a sentirse más animados. En casi 19 años es primera vez que veo tan linda mi unidad”.

Por su parte, Claudia González, investigadora y desarrolladora de contenidos de Escena Silvestre, explica que cada intervención nace de un proceso previo de observación atenta: “Creamos murales pensados para la comunidad específica de cada hospital. Investigamos quiénes son sus pacientes, sus edades, sus contextos y el tipo de atención que reciben, quiénes componen el personal de salud, cómo es el espacio físico a intervenir y cuál es su historia. Con todo esto en mente, desarrollamos un proyecto editorial único que busca conmover, acompañar y contener”.

Además del Roberto del Río y el San Juan de Dios, Escena Silvestre ha intervenido el Hospital Luis Calvo Mackenna y el Hospital Franco Ravera Zunino en Rancagua, y prepara su primera intervención en un Centro de Salud Familiar, para este 2026, ampliando su alcance en la red pública de salud y consolidando una propuesta que pone el arte al servicio del bienestar.

Así, en un contexto donde la humanización de la salud y el bienestar emocional son temas prioritarios, Escena Silvestre demuestra que la ilustración y la divulgación del patrimonio natural pueden transformar la experiencia hospitalaria, elevando la calidad de los espacios públicos y generando instancias de aprendizaje y encuentro en torno a la biodiversidad chilena.

Créditos:

Dirección general y de arte: Cristina Tapia

Proyecto Roberto del Río:

Producción: Belén Larenas

Ilustración: Nicolás Chacón

Investigación: Claudia González y Belén Larenas

Desarrollo de contenidos: Claudia González

Fotografía: Pilar Castro

Proyecto San Juan de Dios:



Producción: Tamara Simpson

Ilustración: Rafael Cuevas

Investigación: Claudia González y Fabiola Orrego



Desarrollo de contenidos: Claudia González



Fotografía: Mauricio Collinao



