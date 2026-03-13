España retira definitivamente a su embajadora en Israel y profundiza la crisis diplomática

El Gobierno de Pedro Sánchez tomó la decisión tras meses de hostilidades y críticas por la ofensiva militar en Gaza.

La administración española oficializó el cese de funciones de la embajadora en Israel, Ana Sálomon Pérez, a través del Boletín Oficial del Estado. La medida, propuesta por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, transforma en definitiva una salida que comenzó como un llamado a consultas en septiembre pasado ante las crecientes tensiones políticas.

El conflicto escaló luego de que Tel Aviv lanzara lo que Madrid calificó como «acusaciones calumniosas» contra miembros del gabinete de Sánchez. Israel había sancionado a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego, prohibiéndoles la entrada al país, lo que fue considerado una medida inaceptable por parte de la diplomacia española en un escenario de extrema sensibilidad internacional.

Pedro Sánchez mantuvo una postura firme frente a la campaña militar, cuestionando abiertamente el respeto al derecho internacional en la zona. «Una cosa es proteger a tu país y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes», señaló el mandatario al referirse a la situación humanitaria que afecta a la población civil palestina.

Con este movimiento, España queda en una situación de reciprocidad diplomática con Israel, que tampoco cuenta con un embajador en Madrid desde mayo de 2024. En aquella oportunidad Benjamín Netanyahu retiró a su representante, Rodica Radian-Gordon, como respuesta directa al reconocimiento oficial del Estado de Palestina por parte de las autoridades españolas.

La tensión no solo es retórica, sino que incluye medidas concretas como la prohibición de que barcos con armas para Israel utilicen puertos españoles. Además, España se niega a que Estados Unidos utilice las bases militares compartidas en suelo español para operaciones contra Irán, lo que incluso generó roces directos con la administración de Donald Trump.

Desde su Ministerio de Asuntos Exteriores subrayaron que el cese de la embajadora Sálomon no se debe a su gestión personal, la cual fue agradecida formalmente, sino a una definición política de Estado. Esta vacante implica que cualquier intento futuro de normalizar las relaciones requerirá que Madrid solicite un nuevo visto bueno al gobierno israelí para instalar a un diplomático.

El escenario actual en Tel Aviv refleja un aislamiento diplomático mutuo que parece lejos de resolverse mientras persista la ofensiva militar y las diferencias sobre la soberanía de los territorios palestinos.