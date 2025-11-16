Especial Elecciones 2025: Pormenores tras los resultados

Especial Elecciones 2025 / Canal Ciudadano

Con la clausura de las urnas a las 18:00 horas, Chile cerró este domingo una crucial jornada electoral para elegir Presidente de la República, senadores y diputados, dando inicio inmediato al complejo proceso de escrutinio que capta la atención nacional e internacional.

Las miradas se han concentrado ahora en el conteo de votos, que comenzó a nivel nacional para despejar la incógnita sobre el futuro político del país, en un proceso vigilado por el Servicio Electoral (Servel).

Mientras el país aguarda, el medio i El Ciudadano ofrece una cobertura integral con su ESPECIAL ELECCIONES 2025 | Canal Ciudadano, una transmisión en vivo que analiza no solo los resultados parciales a medida que se conocen, sino también los pormenores y las reacciones detrás de los números. El proceso para las elecciones parlamentarias se extenderá por más tiempo, estimándose que el panorama definitivo de la composición del Congreso podría conocerse cerca de las 21:30 o 22:00 horas.

Así, se e posiciona como un espacio de referencia para comprender el trasfondo y las implicancias de cada cifra. Los interesados pueden seguir en directo el minuto a minuto, con un equipo de análisis que entregará las claves para descifrar el nuevo escenario que surja de las urnas, ofreciendo contexto y profundidad a la información oficial.

https://elecciones.servel.cl