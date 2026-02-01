«Está siendo vinculado por pelotudo»: La insólita declaración del abogado defensor de uno de los imputados en Caso ProCultura

Cinco imputados, incluido el fundador de ProCultura, fueron formalizados por fraude al fisco por una transferencia de $1,600 millones del GORE RM. El abogado de uno de los implicados declaró que su defendido fue vinculado "por pelotudo", mientras el caso investiga el contrato sin justificación técnica y vínculos políticos.

Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Abogado defensor de uno de los imputados en Caso ProCultura: Está siendo vinculado «por pelotudo»

En el marco de la formalización por fraudo al fisco en el denominado Caso ProCultura, las declaraciones del abogado defensor de uno de los imputados han generado revuelo. Alfonso Prado, defensor de su hermano Gabriel Prado, afirmó insólitamente, según publicación de  24horas.cl que «está siendo vinculado en una causa por pelotudo». El profesional argumentó que su defendido era un mero «trabajador» de la fundación y que colaborará con la investigación.

En una crítica más amplia al caso, el abogado Prado sugirió que las responsabilidades apuntan a esferas mayores. En sus declaraciones recogidas por el mismo medio, reflexionó: «Esto va más arriba, a dónde llegan las vinculaciones del señor Larraín», insinuando conexiones políticas de alto nivel y llegando a afirmar que, «siendo poco objetivo», su defendido «debería ser el único que no esté en esta situación».

La causa judicial, según información de El Dínamo, se centra en la transferencia de $1.600 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM) a la fundación ProCultura en 2022, para el programa de prevención del suicidio «Quédate». La Fiscalía Regional de Antofagasta, a cargo del fiscal Cristián Aguilar, sostiene que el contrato carecía de justificación técnica y se basó en la cercanía entre el fundador de la entidad, Alberto Larraín, y el gobernador Claudio Orrego, contra quien se ha solicitado desafuero.

Los cinco imputados formalizados, incluido Larraín, enfrentan la acusación de fraude al fisco consumado. Mientras la defensa de Larraín, a través de su abogado Cristián Arias, rechazó categóricamente las imputaciones, según consigna El Dínamo, indicando que «Alberto Larraín no ha cometido ningún fraude al fisco, eso no tiene sentido».

La Fiscalía y los querellantes han solicitado la prisión preventiva para los involucrados, argumentando que la fundación no tenía capacidad para ejecutar un programa de tal magnitud.

Ver también video difundido por Piensa Prensa: “PDI detiene a Alberto Larraín por arista ProCultura del caso Convenios y mañana será formalizado. El Séptimo Juzgado de Garantía despachó una orden de detención contra uno de los cofundadores de ProCultura, Alberto Larraín, en el marco de la investigación del Caso Convenios. Video @BryanGalvezS”

