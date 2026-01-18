Estado de Catástrofe en Ñuble y Biobío por incendios forestales: Numerosas viviendas han sido afectadas por el fuego y miles de evacuados

Estado de Catástrofe en las regiones del Biobío y Ñuble

Frente a una emergencia de proporciones catastróficas, el Presidente de la República, Gabriel Boric, decretó Estado de Catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío durante la madrugada de este domingo 18 de enero de 2026.

La medida, adoptada ante la expansión simultánea de graves incendios forestales, busca movilizar todos los recursos del Estado para enfrentar una crisis que ha obligado a evacuaciones masivas y amenaza viviendas, infraestructura crítica y la seguridad de la población. En su declaración, el mandatario fue enfático: “Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles” (Agencia Uno). Este marco jurídico excepcional agiliza la coordinación interinstitucional y facilita el despliegue operativo y logístico.

Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 18, 2026

La declaratoria, fundamentada en la Constitución, confiere al Gobierno facultades especiales para nombrar a un Jefe de la Defensa Nacional en las zonas afectadas. Esta figura es clave para coordinar el apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías y autoridades civiles en tareas de orden público, protección de instalaciones críticas y logística. Como efecto inmediato, el Contralmirante Edgardo Acevedo fue designado jefe de la Defensa Nacional para las provincias de Arauco-Biobío y Concepción, según confirmó la Delegación Presidencial en el Biobío a Radio Biobío. El delegado presidencial Eduardo Pacheco explicó que este despliegue militar ya estaba coordinado y se activa para reforzar la respuesta.

Uno de los efectos más relevantes del estado de catástrofe es la aceleración en el uso de recursos públicos, reduciendo trámites administrativos para una respuesta más eficiente. Esto permite contrataciones urgentes, la movilización expedita de brigadas, maquinaria pesada, aeronaves y ayuda humanitaria. Asimismo, como detalla un reporte de T13, el régimen habilita “limitar de forma temporal ciertas libertades, como el desplazamiento o las reuniones, cuando ello sea indispensable para garantizar la seguridad de las personas, ordenar evacuaciones o controlar accesos a sectores de riesgo”, siempre con el objetivo de proteger a la población y contener la emergencia.

En el terreno, la magnitud de la devastación es evidente, con la comuna de Penco reportando daños de una escala dramática. Su alcalde, Rodrigo Vera, entregó un crudo balance a Diario Concepción: “Hoy día los sectores que hemos podido llegar, estamos bordeando el sector del Lirquén, alrededor de 9.000 viviendas que estarían siendo afectadas. Y las personas directamente que fueron evacuadas, estamos hablando sobre las 15.000 personas”. El edil también confirmó incidentes de saqueo, haciendo un llamado urgente a restablecer el estado de derecho y asegurar el abastecimiento en los albergues para las familias desplazadas.

Las autoridades han sido claras en señalar que, pese a las medidas, la situación dista de estar bajo control. El delegado presidencial Eduardo Pacheco alertó, en declaraciones al Diario Concepción, sobre las condiciones extremadamente complejas: “Esta emergencia no está controlada. Tenemos condiciones muy complejas en materia de incendios forestales: altas temperaturas, vientos nuevamente de hasta 50 km por hora”. Agregó que se están evaluando decenas de viviendas destruidas y que se investigan reportes preliminares de personas fallecidas, mientras el gobierno central despliega en terreno a los subsecretarios de Interior y Defensa para supervisar las operaciones.

Constitución del COGRID

Durante esta mañana, se constituyó el COGRID nacional y también regionales, según informó SENAPRED.

Ministro de Interior, Álvaro Elizalde, y la Directora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián; encabezan COGRID Nacional ante incendios forestales en distintas regiones del país. pic.twitter.com/wFYc1pQ5Mf — SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

CONAF también reportó el COGRID

AHORA 🔴 Director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, en COGRID Nacional, liderado por el ministro del @min_interior Alvaro Elizalde, junto a otros ministros y autoridades nacionales, quienes coordinar acciones y recursos con los equipos de respuesta de Ñuble y Biobío. pic.twitter.com/15Q1sr7AYv — CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) January 18, 2026

El gobierno enfatiza que la aplicación del estado de catástrofe será acotada en el tiempo y sujeta a revisiones constantes, en función de la evolución de los siniestros.

REPORTE DE CONAF: 24 INCENDIOS SE MANTIENEN EN COMBATE

⭕️ #BALANCE | Hasta las 09:30 horas, 24 incendios forestales se mantienen en combate por parte de CONAF y equipos de emergencia de otras instituciones.



Las cifras sobre superficie afectada podrían variar durante la mañana, luego de los sobrevuelos que realicen los equipos… pic.twitter.com/JlHCWDDMBj — CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) January 18, 2026

A la fecha y hora de corte de este informe, las brigadas de CONAF y equipos de emergencia de otras instituciones mantienen en combate un total de 24 incendios forestales activos a lo largo de cuatro regiones del país. La información sobre la superficie afectada por estos siniestros es preliminar y está sujeta a variaciones durante la jornada, una vez que se completen los sobrevuelos de evaluación técnica programados. La situación más crítica se concentra en las regiones de Ñuble y Biobío, las cuales mantienen Alerta Roja regional, mientras otros focos demandan atención en la Región Metropolitana y La Araucanía.

En la Región de Ñuble, bajo Alerta Roja, se reportan nueve incendios en combate. Los siniestros de mayor envergadura preliminar son el incendio «Perales Biobío» en la comuna de Ránquil, con 2.200 hectáreas afectadas; el incendio «Monte Negro» en Quillón, con 1.500 hectáreas; y el incendio «Rahuil Bajo», también en Ránquil, con 500 hectáreas. Otros focos activos se localizan en las comunas de El Carmen (40 ha), Bulnes (5 ha), Coelemu (1,6 ha), Pinto (80 ha y 36,2 ha) y San Nicolás (361 ha). En la Región del Biobío, también con Alerta Roja regional, los tres incendios en combate presentan superficies preliminares significativas: «Trinitarias» en Concepción (2.136 ha), «Rancho Chico» también en Concepción (737 ha), y «Rucahue Sur» en Laja (1.000 ha).

Por su parte, en la Región Metropolitana solo se registra un incendio activo: «El Tapihue», en la comuna de Til Til, con una superficie preliminar de 840 hectáreas y bajo Alerta Amarilla comunal. En la Región de La Araucanía, dos incendios mantienen en alerta a sus comunas: el incendio «Santa Cruz» en Collipulli, con 500 hectáreas, y el incendio «Rucalleco» en Lumaco, con 60 hectáreas, ambos bajo Alerta Roja comunal. Las autoridades reiteran que todas las cifras de hectáreas son estimaciones iniciales pendientes de confirmación técnica.