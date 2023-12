«¡Estoy choreado!»: Pepe Auth estalló contra Checho Hirane y renunció en vivo a Radio Agricultura

El exdiputado y analista político Pepe Auth vivió un tenso momento durante la mañana de este lunes en Radio Agricultura, esto tras discutir con el conductor del espacio, Checho Hirane, y renunciar al programa del que fue panelista por cerca de diez años.

El episodio ocurrió durante la última edición del programa Conectados, en el cual Auth analizaba los resultados del plebiscito junto a Hirane y el diputado Guillermo Ramírez (UDI). Sin embargo, el debate comenzó a calentarse cuando Hirane comparó al oficialismo con «el muro de Berlín», lo que causó el enojo de Auth.

«Durante la Concertación se me alejaba el muro de Berlín. Durante el período de Gabriel Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista, se me acerca cada vez más el muro de Berlín», señaló Hirane.

Tras esto, Auth le contesta que «es una paradoja ahora que no existe el Muro de Berlín, ahora que no existe se te acerca más que cuando existía. Explícate eso», a lo que Hirane replica que «es lo simbólico. Si tú no eres capaz de leer una simbología chupalla que estás mal».

Posteriormente, Auth vuelve a encarar a Hirane y le señala: «Actúas como si el Muro existiera. Rusia ya es otra cosa, China ya es otra cosa. ¡Dónde está el comunismo, por favor, Checho Hirane!».

«¡Acá en Chile! ¿O tú me vas a decir que el mamarracho que proponían no es comunismo puro?», contesta Hirane mientras Auth se ríe y le responde que vive en un «mundo de fantasía».

«Francamente, yo creo que mi ciclo de participación de 10 años en este programa va a tomar un reposo largo, porque francamente la discusión entre comunismo y libertad que tu dibujas no me acomoda para nada, Checho (…) yo hoy tomo un descanso», señala Auth minutos más tarde.

Puedes ver el momento a partir del minuto 40:15 en el siguiente link, o bien en las capturas que hicieron usuarios de redes sociales e incluimos a continuación.

Cuanta gente verá a este descerebrado de Checho Hirane? Diciendo q con Boric, el FA y el PC se le acerca el muro de Berlín!!

Tener un programa para hablar imbecilidades sin limitaciones…, sólo el Chile país Generoso!!

Hasta Pepe Auth lo mandó a la mierda! pic.twitter.com/XAvvDviIVA — PaNEL dE expertos (@Cuprute) December 19, 2023