Estreno de “Ganas de Amar”: La incursión musical de Camila Musante acompañando a Maga Ortúzar

La cantante Maga Ortúzar estrenó su nuevo single “Ganas de Amar”, una colaboración con la diputada saliente Camila Musante. El video, grabado en Lago Rapel, combina cine y naturaleza. El disco completo se presentará el 6 de marzo.

Autor: Seguel Alfredo
Maga Ortúzar lanzó “Ganas de Amar” junto a la diputada Camila Musante en un poderoso videoclip cinematográfico

La cantante regional Maga Ortúzar ha lanzado este 20 de febrero su nuevo single “Ganas de Amar”, una emotiva canción que cuenta con la colaboración de la diputada saliente Camila Musante. El tema, disponible en plataformas digitales y YouTube, invita a expresar los sentimientos sin reservas, inspirado en experiencias personales y en la fragilidad de la vida. “Es como dar a luz”, confesó Ortúzar sobre el estreno, según publicación de El Tipógrafo.

La participación de Musante, abogada y parlamentaria en los últimos cuatro años, surgió tras coincidir en el programa Magazine Late y fue destacada por la artista como “profesional y comprometida”. El videoclip, dirigido por el cineasta Gustavo Daza, fue grabado en Lago Rapel y apuesta por un lenguaje cinematográfico que forma parte de un tríptico audiovisual. La pieza integra metáforas naturales como el agua y el aire, reflejando la conexión de Ortúzar con el entorno.

“Ganas de Amar” ya suena en Spotify y otras plataformas, mientras que el disco completo se presentará oficialmente el 6 de marzo a las 19:00 horas en la Casa de la Cultura de Rancagua. Los invitamos a disfrutar de este trabajo que une música, actuación y paisajes, siguiendo a @maga_ortuzar en Instagram para más novedades.

La canción a continuación en YouTube

«Ganas de Amar» Maga Ortúzar Feat. Camila Musante

