Excandidato republicano no asiste a comisión investigadora para declarar por vínculos con líder de red criminal de robo de cables

Andrés Guerra, excandidato republicano, no declaró en comisión investigadora por red de robo de cables en la región

Ver transmisión de la sesión de la comisión investigadora en Coquimbo

Según Mi Radio, este jueves 24 de julio se realizó una sesión extraordinaria de la Comisión Especial Investigadora (CEI) por el robo de cables en regiones. Presidida por el diputado Víctor Pino, la instancia buscaba esclarecer este delito que afecta servicios básicos como electricidad y telecomunicaciones en comunas como La Higuera.

Mi Radio destaca que el diputado Pino se refirió a la participación del exprecandidato republicano Francisco San Martín en una banda criminal dedicada a estos robos. Pino reveló: «Solicitamos información al Servel para ver si San Martín […] ha tenido algún vínculo con la política o financiamiento a candidatos».

La comisión citó también al republicano Andrés Guerra —posible candidato— por su presunta cercanía con un militante vinculado a la red criminal. Pino explicó a Mi Radio: «Estaba citado para informarnos sobre esa vinculación, principalmente por solicitud de diputados de la comisión».

No obstante, Guerra no asistió. Mi Radio confirma que, tras intentos de contacto personal, su secretaria informó que no participaría. Pino aclaró: «Las personas públicas no están obligadas a asistir. Si el señor Guerra no quiso venir, no podemos hacer nada más desde este espacio».

Finalmente, Mi Radio intentó obtener declaraciones de Andrés Guerra sobre su citación, pero no hubo respuesta por parte del excandidato republicano.

Cabe señalar, que Comisión Investigadora de la Cámara citará a José Antonio Kast para que explique su vínculo con Francisco San Martín, quien acudía a la casa del acusado como líder de banda criminal.